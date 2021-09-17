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https://ria.ru/20210917/vaktsina-1750547208.html
"Нанолек" планирует разработку комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа
"Нанолек" планирует разработку комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 17.09.2021
"Нанолек" планирует разработку комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа
Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" находится на ранней стадии разработки комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, изучает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:25
2021-09-17T19:03
распространение коронавируса
общество
андрей реус
здоровье - общество
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ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" находится на ранней стадии разработки комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, изучает возможность создания подобного препарата, сообщил журналистам президент компании Владимир Христенко."В планах у нас есть разработка комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, но это, скажем так, пока совсем ранняя-ранняя история", - сказал Христенко в ходе открытия нового центра ранней разработки вакцин компании в Пущино.Он уточнил, что пока речь идет об изучении возможности создания подобной вакцины, а не о производстве. "По сути, это самая ранняя разработка, которая в лучшем случае дойдет до рынка даже при существующих регуляторных, скажем так, послаблениях в перспективе нескольких лет. И только в том случае, если мы поймем, что по той технологии, которую мы используем, есть возможность в принципе сделать такую комбинацию", - указал глава "Нанолек"."Мы говорим о вакцине, сделанной по рекомбинантной технологии, не инактивированной. Это другая разработка. Но, еще раз говорю, это крайне ранняя история, которая пока находится на стадии так называемой proof of concept (проверка концепции - ред.), то есть мы должны сначала понять, в принципе это будет работать в таком формате или нет", - добавил президент компании.В целом, по словам Христенко, у компании несколько основных проектов с точки зрения разработки вакцин. В активной стадии разработки находится вакцина против папилломавируса, в следующем году планируется вывод на рынок вакцин против пневмококковой инфекции."Также в ближайшее время расскажем о партнерстве, которое у нас есть по менингококковой инфекции. С точки зрения ранней разработки здесь, непосредственно вакцины, которые сейчас в разработке - это вакцина против опоясывающего лишая", - добавил он. Еще один проект "Нанолек" - вакцина против папилломавируса с большим количеством штаммов относительно препарата компании, который находится в клинической разработке."Нанолек" специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарств. В частности, компания производит вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компанией владеет Nanolek Holding Ltd., бенефициары которой - президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор компании Михаил Некрасов, а также Екатерина Вайнштейн и Андрей Реус.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/vaktsina-1750402882.html
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общество, андрей реус, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пущино, россия
15:25 17.09.2021 (обновлено: 19:03 17.09.2021)
 
"Нанолек" планирует разработку комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа

"Нанолек" изучит возможность разработки комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
Читать ria.ru в
ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" находится на ранней стадии разработки комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, изучает возможность создания подобного препарата, сообщил журналистам президент компании Владимир Христенко.
"В планах у нас есть разработка комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа, но это, скажем так, пока совсем ранняя-ранняя история", - сказал Христенко в ходе открытия нового центра ранней разработки вакцин компании в Пущино.
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Он уточнил, что пока речь идет об изучении возможности создания подобной вакцины, а не о производстве. "По сути, это самая ранняя разработка, которая в лучшем случае дойдет до рынка даже при существующих регуляторных, скажем так, послаблениях в перспективе нескольких лет. И только в том случае, если мы поймем, что по той технологии, которую мы используем, есть возможность в принципе сделать такую комбинацию", - указал глава "Нанолек".
"Мы говорим о вакцине, сделанной по рекомбинантной технологии, не инактивированной. Это другая разработка. Но, еще раз говорю, это крайне ранняя история, которая пока находится на стадии так называемой proof of concept (проверка концепции - ред.), то есть мы должны сначала понять, в принципе это будет работать в таком формате или нет", - добавил президент компании.
В целом, по словам Христенко, у компании несколько основных проектов с точки зрения разработки вакцин. В активной стадии разработки находится вакцина против папилломавируса, в следующем году планируется вывод на рынок вакцин против пневмококковой инфекции.
"Также в ближайшее время расскажем о партнерстве, которое у нас есть по менингококковой инфекции. С точки зрения ранней разработки здесь, непосредственно вакцины, которые сейчас в разработке - это вакцина против опоясывающего лишая", - добавил он. Еще один проект "Нанолек" - вакцина против папилломавируса с большим количеством штаммов относительно препарата компании, который находится в клинической разработке.
"Нанолек" специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарств. В частности, компания производит вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компанией владеет Nanolek Holding Ltd., бенефициары которой - президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор компании Михаил Некрасов, а также Екатерина Вайнштейн и Андрей Реус.
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