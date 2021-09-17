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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/vaktsina-1750532326.html
В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:21
2021-09-17T14:21
распространение коронавируса
экономика
оксфордский университет
р-фарм
astrazeneca
василий осьмаков
россия
коронавирус covid-19
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ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - сказал Осьмаков."Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил он.Гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев в мае говорил РИА Новости, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Он указывал, что весь объем данной вакцины "Р-Кови", который будет производиться в России на производственных мощностях "Р-Фарм" - несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно - будет идти на экспорт.
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экономика, оксфордский университет, р-фарм, astrazeneca , василий осьмаков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:21 17.09.2021
 
В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19

В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей, внутренний рынок полностью обеспечен российскими продуктами, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм" AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты", - сказал Осьмаков.
"Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму", - добавил он.
Гендиректор "Р-Фарм" Василий Игнатьев в мае говорил РИА Новости, что компания планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Он указывал, что весь объем данной вакцины "Р-Кови", который будет производиться в России на производственных мощностях "Р-Фарм" - несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно - будет идти на экспорт.
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Распространение коронавирусаЭкономикаОксфордский университетР-фармAstraZenecaВасилий ОсьмаковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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