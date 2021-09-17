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На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу

На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу - РИА Новости, 17.09.2021

На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:19

2021-09-17T20:19

2021-09-17T20:19

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алексей данилов

россия

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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе."Я непосредственно в минском процессе участия не принимаю. Но мое мнение касательно этого процесса, который длится уже семь лет, я даже не знаю, как это назвать, - это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу. Каждый раз, когда мы говорим, что РФ должна принимать в этом участие, они говорят, отправляйтесь к тем людям, которых мы считаем террористами и давайте начинайте с ними разговаривать. Нам сложно говорить с террористами", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

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в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия