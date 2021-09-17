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На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу - РИА Новости, 17.09.2021
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:19
2021-09-17T20:19
в мире
совет национальной безопасности и обороны украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе."Я непосредственно в минском процессе участия не принимаю. Но мое мнение касательно этого процесса, который длится уже семь лет, я даже не знаю, как это назвать, - это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу. Каждый раз, когда мы говорим, что РФ должна принимать в этом участие, они говорят, отправляйтесь к тем людям, которых мы считаем террористами и давайте начинайте с ними разговаривать. Нам сложно говорить с террористами", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
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в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
20:19 17.09.2021
 
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу

Секретарь СНБО Украины Данилов назвал минский процесс по Донбассу хождением по кругу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Я непосредственно в минском процессе участия не принимаю. Но мое мнение касательно этого процесса, который длится уже семь лет, я даже не знаю, как это назвать, - это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу. Каждый раз, когда мы говорим, что РФ должна принимать в этом участие, они говорят, отправляйтесь к тем людям, которых мы считаем террористами и давайте начинайте с ними разговаривать. Нам сложно говорить с террористами", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНРАлексей ДаниловРоссия
 
 
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