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На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу - РИА Новости, 17.09.2021
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:19
2021-09-17T20:19
2021-09-17T20:19
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донбасс
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алексей данилов
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал хождением по кругу минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе."Я непосредственно в минском процессе участия не принимаю. Но мое мнение касательно этого процесса, который длится уже семь лет, я даже не знаю, как это назвать, - это по кругу, по кругу и ещё раз по кругу. Каждый раз, когда мы говорим, что РФ должна принимать в этом участие, они говорят, отправляйтесь к тем людям, которых мы считаем террористами и давайте начинайте с ними разговаривать. Нам сложно говорить с террористами", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
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в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
На Украине назвали минский процесс по Донбассу хождением по кругу
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал минский процесс по Донбассу хождением по кругу