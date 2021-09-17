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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/uchastki-1750445730.html
Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан
Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан - РИА Новости, 17.09.2021
Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан
Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T07:37
2021-09-17T07:43
выборы в государственную думу
политика
москва
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.Отмечается, что в этом году 5 572 235 столичных избирателей будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 избирателей решили отдать свой голос в электронном формате."Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов проконтролировать чистоту и легитимность голосования, как на участках, так и в интернете. Центром наблюдения за выборами станет центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будет собираться вся информация о происходящем на участках. Со сложными случаями разберется группа разбора, а в если потребуется, то на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба", - дополняется в сообщении.
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политика, москва, московская городская дума, госдума рф
07:37 17.09.2021 (обновлено: 07:43 17.09.2021)
 
Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан

Система онлайн-голосования и избирательные участки в Москве готовы к приему граждан

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему людей. Москвичи в этом году выбирают депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы, а также муниципального совета района Щукино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году 5 572 235 столичных избирателей будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 избирателей решили отдать свой голос в электронном формате.
"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов проконтролировать чистоту и легитимность голосования, как на участках, так и в интернете. Центром наблюдения за выборами станет центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будет собираться вся информация о происходящем на участках. Со сложными случаями разберется группа разбора, а в если потребуется, то на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба", - дополняется в сообщении.
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