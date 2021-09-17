07:37 17.09.2021 (обновлено: 07:43 17.09.2021)
Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан
Система онлайн-голосования и избирательные участки в Москве готовы к приему граждан
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему людей. Москвичи в этом году выбирают депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы, а также муниципального совета района Щукино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году 5 572 235 столичных избирателей будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 избирателей решили отдать свой голос в электронном формате.
"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов проконтролировать чистоту и легитимность голосования, как на участках, так и в интернете. Центром наблюдения за выборами станет центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будет собираться вся информация о происходящем на участках. Со сложными случаями разберется группа разбора, а в если потребуется, то на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба", - дополняется в сообщении.