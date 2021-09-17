https://ria.ru/20210917/uchastki-1750445730.html

Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан

Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан - РИА Новости, 17.09.2021

Избирательные участки в Москве готовы к приему граждан

Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:37

2021-09-17T07:37

2021-09-17T07:43

выборы в государственную думу

политика

москва

московская городская дума

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.Отмечается, что в этом году 5 572 235 столичных избирателей будут голосовать на избирательных участках, а еще 2 014 765 избирателей решили отдать свой голос в электронном формате."Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве готов проконтролировать чистоту и легитимность голосования, как на участках, так и в интернете. Центром наблюдения за выборами станет центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будет собираться вся информация о происходящем на участках. Со сложными случаями разберется группа разбора, а в если потребуется, то на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html

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политика, москва, московская городская дума, госдума рф