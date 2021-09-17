https://ria.ru/20210917/turizm-1750583992.html
Названы самые опасные для туристов в пандемию страны
Названы самые опасные для туристов в пандемию страны - РИА Новости, 17.09.2021
Названы самые опасные для туристов в пандемию страны
Институт Роберта Коха (RKI) в Германии подытожил данные о количестве заболевших COVID-19 немецких туристов по странам и составил список самых опасных... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:44
2021-09-17T17:44
2021-09-17T21:01
распространение коронавируса
турция
германия
здоровье - общество
новости - туризм
коронавирус covid-19
туризм
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Институт Роберта Коха (RKI) в Германии подытожил данные о количестве заболевших COVID-19 немецких туристов по странам и составил список самых опасных направлений, сообщает Frankfurter Rundschau.По данным RKI, за последние четыре недели в Германии выявили 87 572 инфицированных, из которых 26 218 пациентов назвали в качестве места заражения другие государства.Около 5,7 тысячи пациентов подхватили вирус в непризнанном Косово. На третьем месте находится Хорватия, где заразились почти две с половиной тысячи немцев. Также в десятке антирейтинга оказались популярные у туристов Греция и Италия."В целом доля зарегистрированных новых случаев заражения, произошедших за рубежом, в последние недели снизилась до 17%. Две недели назад этот показатель составлял еще 27%", — уточнили в RKI.В то же время в институте подчеркнули, что не собирали сведения о целях поездок: то есть причиной визитов за границу может быть не только туризм, но и командировки или встречи с родственниками.
https://ria.ru/20210917/estoniya-1750484973.html
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турция, германия, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирус covid-19, туризм
17:44 17.09.2021 (обновлено: 21:01 17.09.2021)
Названы самые опасные для туристов в пандемию страны
Институт Роберта Коха в Германии назвал самые опасные для туристов в пандемию страны