https://ria.ru/20210917/turizm-1750552749.html

Нижегородская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму

Нижегородская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму - РИА Новости, 17.09.2021

Нижегородская область стала участником акселератора АСИ по промтуризму

Нижегородская область стала одним из 30 регионов-победителей отборочного этапа Всероссийского акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:46

2021-09-17T15:46

2021-09-17T15:46

нижегородская область

нижегородская область

выкса

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

красное сормово

новости - туризм

сергей яковлев

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Нижегородская область стала одним из 30 регионов-победителей отборочного этапа Всероссийского акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) по промышленному туризму, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Старт сбора заявок регионов России для участия в первом Всероссийском акселераторе по промышленному туризму был объявлен АСИ в августе 2021 года. В акселерационной программе три модуля, в которые входят формирование стратегии промтуризма региона, создание экскурсий на предприятиях, в том числе виртуальных, а также разработка экскурсионных маршрутов и их продвижение."Нижегородская область вошла в пятерку регионов, набравших наибольшее количество баллов в ходе отборочного этапа. В регионе насчитывается более 50 предприятий, вовлеченных в экскурсионные программы. Среди наиболее популярных предприятий у туристов – Выксунский металлургический завод, Горьковский автозавод, "Красное Сормово", "Хохломская роспись", фабрика мороженого "Колибри" и производитель елочных игрушек – фабрика "Ариель". Участие в проекте АСИ позволит комплексно сформировать новые туристические программы на предприятия и в целом выстроить стратегию развития промышленного туризма в регионе с привлечением федеральных экспертов", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, реализация проектов по развитию промышленного туризма позволит увеличить туристско-экскурсионный поток в Нижегородскую область в среднем на 20%."Сейчас работа по развитию промышленного туризма в регионе выстраивается по двум направлениям: формирование программ приема туристов и экскурсантов на промышленных предприятиях и создание инфраструктуры промышленного туризма. Первое направление прорабатывается совместно с нижегородскими туроператорами. В рамках второго в регионе формируются новые точки притяжения, связанные с историей промышленности. Например, в 2020 году в Дзержинске совместно с "Россети Центр и Приволжье" была открыта для посещения Шуховская башня. Кроме того, в Выксе ведется работа по созданию индустриально-туристского парка "Баташев", – рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.По итогам трех модулей отборочного этапа разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках. Финал Всероссийского акселератора АСИ по промышленному туризму запланирован на декабрь 2021 года.Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из пяти пилотных регионов России, где планируется развивать промышленный туризм. Соответствующее соглашение подписали 3 сентября Федеральное агентство по туризму и госкорпорация "Росатом" в рамках Восточного экономического форума-2021.

https://ria.ru/20210914/karta-1750038407.html

https://ria.ru/20210913/predprinimatelstvo-1749891671.html

https://ria.ru/20210910/ekonomika-1749562524.html

нижегородская область

выкса

россия

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нижегородская область, выкса, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", красное сормово, новости - туризм, сергей яковлев, глеб никитин, россети, россия