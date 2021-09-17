https://ria.ru/20210917/tunneli-1750437662.html
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели - РИА Новости, 17.09.2021
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели
Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:16
2021-09-17T02:16
2021-09-17T11:26
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_82c0bb51b42546fa5952f03f4d4280a6.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun.Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века."Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", — отметил британец.Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20210310/tunnel-1600548315.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152999/63/1529996337_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_40530b1a844be1c571d93a187f74e9f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
02:16 17.09.2021 (обновлено: 11:26 17.09.2021)
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели
Британец обнаружил под своим 500-летним домом систему подземных туннелей
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Житель Великобритании
обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun
.
Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.
Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.
Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века.
"Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", — отметил британец.
Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.