https://ria.ru/20210917/tunneli-1750437662.html

Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели

Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели - РИА Новости, 17.09.2021

Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели

Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:16

2021-09-17T02:16

2021-09-17T11:26

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великобритания

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun.Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века."Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", — отметил британец.Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20210310/tunnel-1600548315.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания