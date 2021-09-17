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Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели - РИА Новости, 17.09.2021
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели
Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:16
2021-09-17T11:26
в мире
великобритания
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun.Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века."Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", — отметил британец.Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.
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РИА Новости
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в мире, великобритания
02:16 17.09.2021 (обновлено: 11:26 17.09.2021)
 
Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели

Британец обнаружил под своим 500-летним домом систему подземных туннелей

© Pixabay / Jumbuk73Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Pixabay / Jumbuk73
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме секретные туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun.
Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к секретному проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.
Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.
Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с загадочными именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века.
"Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", — отметил британец.
Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.
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