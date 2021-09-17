Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS
Постпред Ульянов призвал Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS
© РИА Новости / Александр НатрускинДиректор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Довольно неожиданное и странное решение. Потому что, пытаясь оценить ситуацию с точки стратегической, я не пойму - зачем именно Австралии нужно приобретать сейчас такие чувствительные технологии? Рационального объяснения этому нет. А вот то, что это может создать проблемы в глобальном масштабе для режима ядерного нераспространения, это факт. И последний момент. Я думаю, мы уделим особое внимание тому, чтобы не только секретариат МАГАТЭ с его инспекционным механизмом, но и Совет управляющих как руководящий орган держал всю эту ситуацию под контролем, потому что оно того заслуживает" , - заявил Ульянов в интервью телеканалу "Россия 24".
В среду премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон вместе с президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии, который отказался от соглашения с Парижем на покупку неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
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