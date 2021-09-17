https://ria.ru/20210917/tekhnologii-1750533746.html

Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS

Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS - РИА Новости, 17.09.2021

Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS

Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:28

2021-09-17T14:28

2021-09-17T14:28

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ядерное оружие

сша

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джо байден

магатэ

михаил ульянов

скотт моррисон

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Довольно неожиданное и странное решение. Потому что, пытаясь оценить ситуацию с точки стратегической, я не пойму - зачем именно Австралии нужно приобретать сейчас такие чувствительные технологии? Рационального объяснения этому нет. А вот то, что это может создать проблемы в глобальном масштабе для режима ядерного нераспространения, это факт. И последний момент. Я думаю, мы уделим особое внимание тому, чтобы не только секретариат МАГАТЭ с его инспекционным механизмом, но и Совет управляющих как руководящий орган держал всю эту ситуацию под контролем, потому что оно того заслуживает" , - заявил Ульянов в интервью телеканалу "Россия 24".В среду премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон вместе с президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии, который отказался от соглашения с Парижем на покупку неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210916/unizhenie-1750378584.html

сша

москва

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в мире, ядерное оружие, сша, москва, джо байден, магатэ, михаил ульянов, скотт моррисон, россия