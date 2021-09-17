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Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS
Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS - РИА Новости, 17.09.2021
Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS
Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:28
2021-09-17T14:28
в мире
ядерное оружие
сша
москва
джо байден
магатэ
михаил ульянов
скотт моррисон
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Довольно неожиданное и странное решение. Потому что, пытаясь оценить ситуацию с точки стратегической, я не пойму - зачем именно Австралии нужно приобретать сейчас такие чувствительные технологии? Рационального объяснения этому нет. А вот то, что это может создать проблемы в глобальном масштабе для режима ядерного нераспространения, это факт. И последний момент. Я думаю, мы уделим особое внимание тому, чтобы не только секретариат МАГАТЭ с его инспекционным механизмом, но и Совет управляющих как руководящий орган держал всю эту ситуацию под контролем, потому что оно того заслуживает" , - заявил Ульянов в интервью телеканалу "Россия 24".В среду премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон вместе с президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии, который отказался от соглашения с Парижем на покупку неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
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в мире, ядерное оружие, сша, москва, джо байден, магатэ, михаил ульянов, скотт моррисон, россия
14:28 17.09.2021
 
Постпред России в Вене призвал МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS

Постпред Ульянов призвал Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с AUKUS

© РИА Новости / Александр НатрускинДиректор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов
Директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Москва призывает Совет управляющих МАГАТЭ держать на контроле ситуацию с получением Австралией ядерных технологий в рамках AUKUS, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Довольно неожиданное и странное решение. Потому что, пытаясь оценить ситуацию с точки стратегической, я не пойму - зачем именно Австралии нужно приобретать сейчас такие чувствительные технологии? Рационального объяснения этому нет. А вот то, что это может создать проблемы в глобальном масштабе для режима ядерного нераспространения, это факт. И последний момент. Я думаю, мы уделим особое внимание тому, чтобы не только секретариат МАГАТЭ с его инспекционным механизмом, но и Совет управляющих как руководящий орган держал всю эту ситуацию под контролем, потому что оно того заслуживает" , - заявил Ульянов в интервью телеканалу "Россия 24".
В среду премьеры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон вместе с президентом США Джо Байденом объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса станет создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота Австралии, который отказался от соглашения с Парижем на покупку неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
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В миреЯдерное оружиеСШАМоскваДжо БайденМАГАТЭМихаил УльяновСкотт МоррисонРоссия
 
 
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