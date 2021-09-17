https://ria.ru/20210917/suverenitet-1750617011.html
Неверов объяснил недопуск к выборам лиц, причастных к экстремизму
Неверов объяснил недопуск к выборам лиц, причастных к экстремизму - РИА Новости, 17.09.2021
Неверов объяснил недопуск к выборам лиц, причастных к экстремизму
Ограничение участия в выборах граждан и представителей организаций, признанных экстремистскими или причастных к экстремистской деятельности, обеспечивает защиту РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:10
2021-09-17T21:10
2021-09-17T21:10
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ограничение участия в выборах граждан и представителей организаций, признанных экстремистскими или причастных к экстремистской деятельности, обеспечивает защиту государственного суверенитета РФ, заявил руководитель фракции единороссов Сергей Неверов на встрече с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ в Госдуме."Если есть организации или граждане, которые призывают к развалу страны, отделению территорий, – они, конечно, признаются экстремистскими. И мы, конечно, ограничиваем их участие в выборах. Я считаю, что это защита государственного суверенитета, защита нашей страны – это по большому счету реализация нашей конституции, в ней это все очень четко написано", - сказал Неверов.Также он напомнил, что такие ограничения - практика всех стран, так как они направлены в первую очередь на защиту граждан."Но когда сидят люди за пределами нашей страны и средствами, которые сегодня доступны и возможны, управляют людьми, направляя их на перекрытие дорог, на другие противоправные действия, а потом они говорят "я хочу пойти на выборы" ... Да даже если бы они и пошли – мы уверены, что их никто бы не поддержал", - отметил Неверов.Согласно подписанному в июне закону, руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет. Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям. Нововведения не распространяются на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.
https://ria.ru/20210917/ataki-1750608077.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сергей неверов, одкб, госдума рф, россия
Неверов объяснил недопуск к выборам лиц, причастных к экстремизму
Неверов объяснил недопуск к выборам лиц, причастных к экстремизму, защитой суверенитета
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Ограничение участия в выборах граждан и представителей организаций, признанных экстремистскими или причастных к экстремистской деятельности, обеспечивает защиту государственного суверенитета РФ
, заявил руководитель фракции единороссов Сергей Неверов
на встрече с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ
в Госдуме
.
"Если есть организации или граждане, которые призывают к развалу страны, отделению территорий, – они, конечно, признаются экстремистскими. И мы, конечно, ограничиваем их участие в выборах. Я считаю, что это защита государственного суверенитета, защита нашей страны – это по большому счету реализация нашей конституции, в ней это все очень четко написано", - сказал Неверов.
Также он напомнил, что такие ограничения - практика всех стран, так как они направлены в первую очередь на защиту граждан.
"Но когда сидят люди за пределами нашей страны и средствами, которые сегодня доступны и возможны, управляют людьми, направляя их на перекрытие дорог, на другие противоправные действия, а потом они говорят "я хочу пойти на выборы" ... Да даже если бы они и пошли – мы уверены, что их никто бы не поддержал", - отметил Неверов.
Согласно подписанному в июне закону, руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет. Документ также уточняет, что будет считаться причастностью к экстремистским организациям. Нововведения не распространяются на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.