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Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией
Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией - РИА Новости, 17.09.2021
Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией
Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:22
2021-09-17T02:22
2021-09-17T02:22
в мире
сша
саудовская аравия
джо байден
министерство обороны сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.Это первый крупный оборонный контракт с королевством за время президентства Джо Байдена, чья администрация не раз критиковала саудовские власти за ситуацию с правами человека и вовлеченность в гражданскую войну в соседнем Йемене.Уведомление о сделке госдепартамент направил в конгресс.
https://ria.ru/20210909/vizit-1749277598.html
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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, министерство обороны сша, цены на нефть
Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией
Госдеп одобрил оборонную сделку с Саудовской Аравией на 500 миллионов долларов