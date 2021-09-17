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Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией

Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией - РИА Новости, 17.09.2021

Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией

Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:22

2021-09-17T02:22

2021-09-17T02:22

в мире

сша

саудовская аравия

джо байден

министерство обороны сша

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 миллионов долларов, сообщил Пентагон.Это первый крупный оборонный контракт с королевством за время президентства Джо Байдена, чья администрация не раз критиковала саудовские власти за ситуацию с правами человека и вовлеченность в гражданскую войну в соседнем Йемене.Уведомление о сделке госдепартамент направил в конгресс.

https://ria.ru/20210909/vizit-1749277598.html

сша

саудовская аравия

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2021

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в мире, сша, саудовская аравия, джо байден, министерство обороны сша, цены на нефть