18:57 17.09.2021 (обновлено: 20:42 17.09.2021)
Украина введет санкции за организацию выборов в Крыму и Донбассе
Секретарь СНБО объявил о санкциях против организаторов выборов в Крыму и Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму "в Крыму и Донбассе", заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
СНБО не смутило то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР голосование не проводится. Как ранее отмечала в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова, жители Донбасса, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Они также могут сделать это дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги". На Украине открыты избирательные участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.
"Мы уверены, что на этих территориях нет права России проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны", — сказал Данилов на брифинге.
Под ограничения попали 53 члена территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата и семь должностных лиц — сотрудников ФСБ.
Кроме того, СНБО пригрозил санкциями иностранным наблюдателям в Крыму и Донбассе. По словам Данилова, Киев введет ограничительные меры против таких лиц независимо от их должностей или иммунитета.
"У нас есть информация о гражданах Франции, гражданах Венесуэлы, Сербии и других стран, которые намерены приехать как наблюдатели на эту территорию. Я еще раз подчеркиваю: все они без исключения, несмотря на то, что имеют какой-то дипломатический или другой иммунитет, будут под санкциями нашей страны", — добавил он.
На этой неделе Европарламент утвердил доклад, в котором предлагается ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове такие призывы назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада.
Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
По данным ЦИК, в качестве наблюдателей на выборах в Россию прибыли представители множества организаций, среди которых — Лига арабских государств, Арабская ассоциация избирательных органов (АрАИО), Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентская ассамблея православия, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Миссия наблюдателей от СНГ.