https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html

Украина введет санкции за организацию выборов в Крыму и Донбассе

Украина введет санкции за организацию выборов в Крыму и Донбассе - РИА Новости, 17.09.2021

Украина введет санкции за организацию выборов в Крыму и Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму "в Крыму и Донбассе", заявил секретарь... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:57

2021-09-17T18:57

2021-09-17T20:42

выборы в государственную думу

украина

республика крым

госдума рф

совет национальной безопасности и обороны украины

донбасс

оон

севастополь

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КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму "в Крыму и Донбассе", заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.СНБО не смутило то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР голосование не проводится. Как ранее отмечала в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова, жители Донбасса, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Они также могут сделать это дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги". На Украине открыты избирательные участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове."Мы уверены, что на этих территориях нет права России проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны", — сказал Данилов на брифинге.Под ограничения попали 53 члена территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата и семь должностных лиц — сотрудников ФСБ.Кроме того, СНБО пригрозил санкциями иностранным наблюдателям в Крыму и Донбассе. По словам Данилова, Киев введет ограничительные меры против таких лиц независимо от их должностей или иммунитета.На этой неделе Европарламент утвердил доклад, в котором предлагается ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове такие призывы назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада. Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.По данным ЦИК, в качестве наблюдателей на выборах в Россию прибыли представители множества организаций, среди которых — Лига арабских государств, Арабская ассоциация избирательных органов (АрАИО), Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентская ассамблея православия, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Миссия наблюдателей от СНГ.

https://ria.ru/20210915/krym-1750208898.html

https://ria.ru/20210916/frantsiya-1750366104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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