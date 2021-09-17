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В США надеются на успешную работу с Россией в Арктическом совете
В США надеются на успешную работу с Россией в Арктическом совете - РИА Новости, 17.09.2021
В США надеются на успешную работу с Россией в Арктическом совете
США надеются на совместную работу с Россией и другими партнерами для успешной деятельности в Арктическом совете, заявил американский посол в Москве Джон... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:45
2021-09-17T12:45
2021-09-17T12:45
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США надеются на совместную работу с Россией и другими партнерами для успешной деятельности в Арктическом совете, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Исландия передала председательство РФ. США надеются на совместную работу с Россией, со всеми государствами-участниками для того, чтобы усилить роль Совета в качестве основной площадки региона, связанной с управлением Арктикой", - сказал посол в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" по случаю 25-летия Арктического совета.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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в мире, сша, арктический совет, джон салливан, россия
В США надеются на успешную работу с Россией в Арктическом совете
Посол Салливан: США надеются на успешную работу с Россией в Арктическом совете