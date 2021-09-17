https://ria.ru/20210917/rytsari-1750606621.html

В Рязани избиратели пришли голосовать в рыцарских доспехах

В Рязани избиратели пришли голосовать в рыцарских доспехах - РИА Новости, 17.09.2021

В Рязани избиратели пришли голосовать в рыцарских доспехах

Два представителя кружка исторической реконструкции в Рязани пришли на избирательный участок в рыцарских доспехах, чтобы привлечь внимание к выборам депутатов... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:46

2021-09-17T19:46

2021-09-17T20:46

выборы в государственную думу

политика

рязань

госдума рф

выборы в государственную думу

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РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Два представителя кружка исторической реконструкции в Рязани пришли на избирательный участок в рыцарских доспехах, чтобы привлечь внимание к выборам депутатов Госдумы и "поднять настроение людям".Как рассказал РИА Новости один из них, молодые люди представили собирательный образ средневекового воина XIV-XV веков."Это достаточно важный день для каждого гражданина и в целом для страны... Поднять настроение людям... Так как это свой родной район, куда приходят наши воспитанники, показать пример и детям, и родителям, что не стоит пропускать (выборы - ред.), что голос каждого важен. А так это несколько заметнее, гораздо больше внимания привлекает", - пояснил Алексей задачу, которую представители кружка ставили перед собой.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750602865.html

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политика, рязань, госдума рф, выборы в государственную думу