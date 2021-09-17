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Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:57
2021-09-17T00:57
экономика
технологии
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка."У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат", - сказала Набиуллина в интервью изданию РБК.При этом, по её мнению, цифровой рубль несет в себе несколько преимуществ. Первое — это возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Второе, это более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП).Эти низкие расценки, объяснила Набиуллина, могут быть обеспечены тем, что, во-первых, нынешний уровень технологий позволяет уменьшать трансакционные издержки, а во-вторых, не происходит монопольного или олигопольного установления тарифов.Кроме того, в рамках платформы цифрового рубля рассматривается возможности совершать платежи офлайн там, где нет интернета, заключила она.
https://ria.ru/20210917/valyuty-1750433973.html
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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия
00:57 17.09.2021
 
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

В ЦБ не ставят задачу сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.
"У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат", - сказала Набиуллина в интервью изданию РБК.
При этом, по её мнению, цифровой рубль несет в себе несколько преимуществ. Первое — это возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Второе, это более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП).
Доллары - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Эти низкие расценки, объяснила Набиуллина, могут быть обеспечены тем, что, во-первых, нынешний уровень технологий позволяет уменьшать трансакционные издержки, а во-вторых, не происходит монопольного или олигопольного установления тарифов.
Кроме того, в рамках платформы цифрового рубля рассматривается возможности совершать платежи офлайн там, где нет интернета, заключила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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ЭкономикаТехнологииЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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