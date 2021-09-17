https://ria.ru/20210917/rubl-1750434300.html

Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:57

2021-09-17T00:57

2021-09-17T00:57

экономика

технологии

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России не ставит перед собой задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег, люди будут оценивать его преимущества постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается, предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка."У нас нет сверхзадачи сделать его самой востребованной формой денег. Мы считаем, что процесс будет постепенным. Люди будут постепенно пробовать, смотреть какие-то платежи. Если это будет удобнее, будут переключаться, будут держать деньги в трех формах, как сейчас в двух держат", - сказала Набиуллина в интервью изданию РБК.При этом, по её мнению, цифровой рубль несет в себе несколько преимуществ. Первое — это возможность доступа к кошельку, на котором хранятся цифровые рубли, вне зависимости от банка, где открыт счет. Второе, это более привлекательные тарифы на переводы, по крайней мере в сравнении с Системой быстрых платежей (СБП).Эти низкие расценки, объяснила Набиуллина, могут быть обеспечены тем, что, во-первых, нынешний уровень технологий позволяет уменьшать трансакционные издержки, а во-вторых, не происходит монопольного или олигопольного установления тарифов.Кроме того, в рамках платформы цифрового рубля рассматривается возможности совершать платежи офлайн там, где нет интернета, заключила она.

https://ria.ru/20210917/valyuty-1750433973.html

https://ria.ru/20210917/stavki-1750432628.html

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экономика, технологии, эльвира набиуллина, россия