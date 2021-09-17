https://ria.ru/20210917/rostekh-1750533267.html

"Ростех" ввел в строй в Татарстане логистический центр за 550 млн рублей

"Ростех" ввел в строй в Татарстане логистический центр за 550 млн рублей - РИА Новости, 17.09.2021

"Ростех" ввел в строй в Татарстане логистический центр за 550 млн рублей

Госкорпорация "Ростех" ввела в строй логистический центр площадью более 15 тысяч квадратных метров стоимостью более 550 миллионов рублей на базе крупнейшего в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:27

2021-09-17T14:27

2021-09-17T14:27

республика татарстан

экономика

технологии

сергей чемезов

рустам минниханов

ростех

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

технодинамика

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КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" ввела в строй логистический центр площадью более 15 тысяч квадратных метров стоимостью более 550 миллионов рублей на базе крупнейшего в России производителя бытовой и медицинской холодильной техники – ПО "Завод имени Серго" (ПОЗиС), передает корреспондент РИА Новости.В церемонии открытия логистического центра приняли участие глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, президент Татарстана Рустам Минниханов."Центр создан в кратчайшие сроки, несмотря на пандемию, построили его за год: в 2019 году осенью начали, в 2020 году строительство здания было завершено. В течение этого года устанавливалось оборудование, закупались современные подъемники и так далее. И вот сегодня мы торжественно открываем этот логистический центр", - сказал Чемезов на церемонии открытия.Он также напомнил, что 20 лет назад "ПОЗиС" начал производить гражданскую продукцию – холодильную и медицинскую технику. "Сегодня предприятие известно не только в России, но и за рубежом, 20% всей продукции, которая производится на "ПОЗиСе", продается за рубеж, отправляется на экспорт… "ПОЗиС" - это наш лидер в области диверсификации. Пожалуй, это единственное предприятие, которое перевыполнило то поручение, которое дал президент: сегодня у "ПОЗиСа" доля гражданской продукции превышает 50%. Конечно, это пример всем оборонщикам", - сказал Чемезов.Минниханов отметил, что "ПОЗиС" является крупным производителем медицинского оборудования, реализующим свою продукцию в России и за рубежом.Мощности логистического центра позволяют одновременно хранить до 40 тысяч единиц техники. Объект укомплектован самым современным оборудованием: внедрены автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизированы логистические потоки, что увеличивает производительность труда на 30%. Проект был реализован в сжатые сроки: работы стартовали осенью 2019 года, в 2020 году было завершено строительство здания, в 2021 году закончено оснащение объекта.Сегодня холодильная техника доставляется на склад в автоматизированную зону разгрузки прямо с конвейера. Продукция хранится в несколько ярусов в зависимости от назначения и типоразмеров. Система хранения – гибкая, она может меняться в зависимости от сезонной загрузки и производственной программы предприятия. До ввода в эксплуатацию логистического центра холодильная продукция хранилась в 19 точках, рассредоточенных по всему предприятию. Это создавало значительные неудобства, затрудняло логистику, увеличивало временные и трудозатраты."ПОЗиС" (POZIS) входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". В настоящее время завод производит 115 базовых моделей холодильного оборудования и более 650 модификаций. В производстве используются "зеленые" технологии и материалы. "ПОЗиС" также является лидером на рынке специализированного холодильного оборудования для медицинских лабораторных служб и фармацевтической продукции. В период пандемии спрос на эту технику вырос в 3,5 раза. Всего сегодня завод производит 160 модификаций медицинской техники, имеющей регистрационные удостоверения Росздравнадзора. За 8 месяцев 2021 года темп роста производства холодильного оборудования на предприятии составил 140,9%.

https://ria.ru/20210914/obrascheniya-1750063792.html

https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сергей чемезов, рустам минниханов, ростех, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), технодинамика, россия