https://ria.ru/20210917/rossiya-afrika-1750556264.html

Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка

Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка - РИА Новости, 17.09.2021

Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка

30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Актуальность и перспективы второго саммита Россия – Африка".

2021-09-17T15:57

2021-09-17T15:57

2021-09-17T15:58

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Задать вопросУчастники:- руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Международного информационного агентства и радио Sputnik Рима МАЙТА (Россия);- генеральный директор Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Самир ГАЙД (Алжир);- главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп МБАДИНГА (Габон);- главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин ВАННЬЕ (Сейшелы);- генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан НТИЮМВАМАБВИР (Бурунди);- глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега МБЕЛЕ (Камерун);- руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин ЛОКОНОН (Бенин).Модератор — корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир).В настоящее время отношения России со странами Африканского континента приобретают все более значимый характер, а российско-африканские контакты по экономическому, политическому и гуманитарному направлению заметно активизируются.На 2022 год намечено проведение второго саммита Россия – Африка. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой российско-африканского диалога по широкому кругу тем, в том числе в области медиасотрудничества.В ходе мероприятия представители СМИ стран Африки и России проанализируют современное состояние российско-африканского сотрудничества, определят роль СМИ в развитии межстрановых связей, обсудят процессы изменения запросов аудитории и противодействия фейкньюс, а также наметят перспективные форматы совместных медиапроектов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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