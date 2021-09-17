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Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка
Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка - РИА Новости, 17.09.2021
Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка
30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Актуальность и перспективы второго саммита Россия – Африка".
2021-09-17T15:57
2021-09-17T15:58
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Задать вопросУчастники:- руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Международного информационного агентства и радио Sputnik Рима МАЙТА (Россия);- генеральный директор Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Самир ГАЙД (Алжир);- главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп МБАДИНГА (Габон);- главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин ВАННЬЕ (Сейшелы);- генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан НТИЮМВАМАБВИР (Бурунди);- глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега МБЕЛЕ (Камерун);- руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин ЛОКОНОН (Бенин).Модератор — корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир).В настоящее время отношения России со странами Африканского континента приобретают все более значимый характер, а российско-африканские контакты по экономическому, политическому и гуманитарному направлению заметно активизируются.На 2022 год намечено проведение второго саммита Россия – Африка. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой российско-африканского диалога по широкому кругу тем, в том числе в области медиасотрудничества.В ходе мероприятия представители СМИ стран Африки и России проанализируют современное состояние российско-африканского сотрудничества, определят роль СМИ в развитии межстрановых связей, обсудят процессы изменения запросов аудитории и противодействия фейкньюс, а также наметят перспективные форматы совместных медиапроектов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:57 17.09.2021 (обновлено: 15:58 17.09.2021)
 

Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка

Читать ria.ru в
30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Актуальность и перспективы второго саммита Россия – Африка".
Задать вопрос
Участники:
- руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Международного информационного агентства и радио Sputnik Рима МАЙТА (Россия);
- генеральный директор Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Самир ГАЙД (Алжир);
- главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп МБАДИНГА (Габон);
- главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин ВАННЬЕ (Сейшелы);
- генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан НТИЮМВАМАБВИР (Бурунди);
- глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега МБЕЛЕ (Камерун);
- руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин ЛОКОНОН (Бенин).

Модератор — корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир).
В настоящее время отношения России со странами Африканского континента приобретают все более значимый характер, а российско-африканские контакты по экономическому, политическому и гуманитарному направлению заметно активизируются.
На 2022 год намечено проведение второго саммита Россия – Африка. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой российско-африканского диалога по широкому кругу тем, в том числе в области медиасотрудничества.
В ходе мероприятия представители СМИ стран Африки и России проанализируют современное состояние российско-африканского сотрудничества, определят роль СМИ в развитии межстрановых связей, обсудят процессы изменения запросов аудитории и противодействия фейкньюс, а также наметят перспективные форматы совместных медиапроектов.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
 
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