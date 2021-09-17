15:57 17.09.2021 (обновлено: 15:58 17.09.2021)
Видеомост со странами Африки о перспективах 2 саммита Россия – Африка
30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Актуальность и перспективы второго саммита Россия – Африка".
Участники:
- руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Международного информационного агентства и радио Sputnik Рима МАЙТА (Россия);
- генеральный директор Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Самир ГАЙД (Алжир);
- главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп МБАДИНГА (Габон);
- главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин ВАННЬЕ (Сейшелы);
- генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан НТИЮМВАМАБВИР (Бурунди);
- глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега МБЕЛЕ (Камерун);
- руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин ЛОКОНОН (Бенин).
Модератор — корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир).
- руководитель редакции Ближнего Востока и Африки Международного информационного агентства и радио Sputnik Рима МАЙТА (Россия);
- генеральный директор Национального информационного агентства Алжира Algerie Press Service Самир ГАЙД (Алжир);
- главный редактор Габонского информационного агентства Луи-Филипп МБАДИНГА (Габон);
- главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин ВАННЬЕ (Сейшелы);
- генеральный директор ежедневной газеты Le Renouveau de Burundi Фестан НТИЮМВАМАБВИР (Бурунди);
- глава департамента государственных и дипломатических проектов Камерунской телерадиовещательной корпорации Северин Алега МБЕЛЕ (Камерун);
- руководитель отдела обучения и сотрудничества Управления радиовещания и телевидения Бенина Клементин ЛОКОНОН (Бенин).
Модератор — корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik в Алжире Тарик ХАФИД (Алжир).
В настоящее время отношения России со странами Африканского континента приобретают все более значимый характер, а российско-африканские контакты по экономическому, политическому и гуманитарному направлению заметно активизируются.
На 2022 год намечено проведение второго саммита Россия – Африка. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой российско-африканского диалога по широкому кругу тем, в том числе в области медиасотрудничества.
В ходе мероприятия представители СМИ стран Африки и России проанализируют современное состояние российско-африканского сотрудничества, определят роль СМИ в развитии межстрановых связей, обсудят процессы изменения запросов аудитории и противодействия фейкньюс, а также наметят перспективные форматы совместных медиапроектов.
На 2022 год намечено проведение второго саммита Россия – Африка. Ожидается, что мероприятие станет эффективной площадкой российско-африканского диалога по широкому кругу тем, в том числе в области медиасотрудничества.
В ходе мероприятия представители СМИ стран Африки и России проанализируют современное состояние российско-африканского сотрудничества, определят роль СМИ в развитии межстрановых связей, обсудят процессы изменения запросов аудитории и противодействия фейкньюс, а также наметят перспективные форматы совместных медиапроектов.