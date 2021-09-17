https://ria.ru/20210917/remont-1750536379.html

В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы

В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы

Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:38

2021-09-17T14:38

2021-09-17T14:38

общество

москва

авилон

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732996272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_598467859225a2ec9e11619bd60daedc.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Волгоградском проспекте. Обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью 300 тысяч квадратных метров на двух участках Волгоградского проспекта в обоих направлениях движения: от Крестьянского сквера до бизнес-центра "Авилон" и от метро "Текстильщики" до МКАД", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовали более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники."Ремонт провели с частичным ограничением движения. На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. На участке от ТТК до Люблинской улицы благодаря ликвидации реверсивной полосы и оптимизации ширины полос количество полос движения увеличилось до четырех в каждом направлении", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210916/park-1750269647.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авилон , telegram (приложение), городское хозяйство москвы