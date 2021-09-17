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В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы
В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы
Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:38
2021-09-17T14:38
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москва
авилон
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на Волгоградском проспекте. Обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью 300 тысяч квадратных метров на двух участках Волгоградского проспекта в обоих направлениях движения: от Крестьянского сквера до бизнес-центра "Авилон" и от метро "Текстильщики" до МКАД", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействовали более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники."Ремонт провели с частичным ограничением движения. На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. На участке от ТТК до Люблинской улицы благодаря ликвидации реверсивной полосы и оптимизации ширины полос количество полос движения увеличилось до четырех в каждом направлении", - уточняется в сообщении.
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общество, москва, авилон , telegram (приложение), городское хозяйство москвы
14:38 17.09.2021
 
В Москве на Волгоградском проспекте завершили дорожные работы

В Москве на Волгоградском проспекте в обоих направлениях завершили дорожные работы

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дорожный ремонт завершили на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на Волгоградском проспекте. Обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью 300 тысяч квадратных метров на двух участках Волгоградского проспекта в обоих направлениях движения: от Крестьянского сквера до бизнес-центра "Авилон" и от метро "Текстильщики" до МКАД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовали более 600 специалистов и свыше 300 единиц техники.
"Ремонт провели с частичным ограничением движения. На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. На участке от ТТК до Люблинской улицы благодаря ликвидации реверсивной полосы и оптимизации ширины полос количество полос движения увеличилось до четырех в каждом направлении", - уточняется в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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ОбществоМоскваАвилонTelegram (приложение)Городское хозяйство Москвы
 
 
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