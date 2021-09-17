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https://ria.ru/20210917/regulyatory-1750492363.html
Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ
Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ - РИА Новости, 17.09.2021
Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ
Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии не предполагает изменений текущей политики российского регулятора, рассказала председатель Банка... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:54
2021-09-17T11:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии не предполагает изменений текущей политики российского регулятора, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.В рамках работы по программам развития Союзного государства предполагается, что Банк России и Нацбанк Белоруссии до декабря 2022 года заключат соглашение о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах."В контексте наших соглашений изменений в нашу ДКП не предполагается. Наш мандат по Конституции - это устойчивость рубля, и в законе о Центральном банке описано, что устойчивость рубля достигается путем ценовой стабильности. Я абсолютно убеждена, что режим таргетирования инфляции - это оптимальный режим, который позволяет этого добиться", - сказала Набиуллина в интервью РБК.Она напомнила, что у России и Белоруссии различные режимы ДКП. "У них (в Белоруссии - ред.) сейчас режим отличается. Это пока не режим таргетирования инфляции, они скорее через монетарные агрегаты действуют, нежели через процентную ставку. Поэтому первое - даже не столько тождественность целей, сколько сами подходы к денежно-кредитной политике.По словам Набиуллиной, ЦБ продолжит обмениваться информацией с коллегами из Белоруссии по тому, как проводит денежно-кредитную политику, по рискам, которые ее сопровождают. "И, если будет гармонизация и в режиме, и в перспективе, возможно, и в целевых параметрах, мне кажется, это будет плюсом для участников общего рынка", - добавила глава Банка России.Говоря о работе над созданием единых принципов страхования вкладов Набиуллина пояснила, что речь не идет о том, что страхование вкладов клиентов белорусских банков будет в какой-то мере осуществляться за счет российской системы страхования.
https://ria.ru/20210909/ekonomika-1749413605.html
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белоруссия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
11:54 17.09.2021
 

Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии не предполагает изменений текущей политики российского регулятора, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В рамках работы по программам развития Союзного государства предполагается, что Банк России и Нацбанк Белоруссии до декабря 2022 года заключат соглашение о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах.
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"В контексте наших соглашений изменений в нашу ДКП не предполагается. Наш мандат по Конституции - это устойчивость рубля, и в законе о Центральном банке описано, что устойчивость рубля достигается путем ценовой стабильности. Я абсолютно убеждена, что режим таргетирования инфляции - это оптимальный режим, который позволяет этого добиться", - сказала Набиуллина в интервью РБК.
Она напомнила, что у России и Белоруссии различные режимы ДКП. "У них (в Белоруссии - ред.) сейчас режим отличается. Это пока не режим таргетирования инфляции, они скорее через монетарные агрегаты действуют, нежели через процентную ставку. Поэтому первое - даже не столько тождественность целей, сколько сами подходы к денежно-кредитной политике.
По словам Набиуллиной, ЦБ продолжит обмениваться информацией с коллегами из Белоруссии по тому, как проводит денежно-кредитную политику, по рискам, которые ее сопровождают. "И, если будет гармонизация и в режиме, и в перспективе, возможно, и в целевых параметрах, мне кажется, это будет плюсом для участников общего рынка", - добавила глава Банка России.
Говоря о работе над созданием единых принципов страхования вкладов Набиуллина пояснила, что речь не идет о том, что страхование вкладов клиентов белорусских банков будет в какой-то мере осуществляться за счет российской системы страхования.
"Я думаю, что здесь нужно будет обсуждать детали. Система страхования вкладов у нас тоже меняется. Мы начинали с физических лиц, повышали объем страхования, потом начали распространять на индивидуальных предпринимателей, малый бизнес, благотворительные, некоммерческие организации. И у нас есть планы расширять круг страхуемых лиц. Будем обсуждать это с белорусской стороной, потому что пока у нас разные принципы", - также сказала она.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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