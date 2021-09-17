https://ria.ru/20210917/regulyatory-1750492363.html

Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ

Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ - РИА Новости, 17.09.2021

Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ

Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии не предполагает изменений текущей политики российского регулятора, рассказала председатель Банка... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:54

2021-09-17T11:54

2021-09-17T11:54

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735365744_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_1afa1f6857cbdcf0ea29d6b5471363eb.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии не предполагает изменений текущей политики российского регулятора, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.В рамках работы по программам развития Союзного государства предполагается, что Банк России и Нацбанк Белоруссии до декабря 2022 года заключат соглашение о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики. Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах."В контексте наших соглашений изменений в нашу ДКП не предполагается. Наш мандат по Конституции - это устойчивость рубля, и в законе о Центральном банке описано, что устойчивость рубля достигается путем ценовой стабильности. Я абсолютно убеждена, что режим таргетирования инфляции - это оптимальный режим, который позволяет этого добиться", - сказала Набиуллина в интервью РБК.Она напомнила, что у России и Белоруссии различные режимы ДКП. "У них (в Белоруссии - ред.) сейчас режим отличается. Это пока не режим таргетирования инфляции, они скорее через монетарные агрегаты действуют, нежели через процентную ставку. Поэтому первое - даже не столько тождественность целей, сколько сами подходы к денежно-кредитной политике.По словам Набиуллиной, ЦБ продолжит обмениваться информацией с коллегами из Белоруссии по тому, как проводит денежно-кредитную политику, по рискам, которые ее сопровождают. "И, если будет гармонизация и в режиме, и в перспективе, возможно, и в целевых параметрах, мне кажется, это будет плюсом для участников общего рынка", - добавила глава Банка России.Говоря о работе над созданием единых принципов страхования вкладов Набиуллина пояснила, что речь не идет о том, что страхование вкладов клиентов белорусских банков будет в какой-то мере осуществляться за счет российской системы страхования.

https://ria.ru/20210909/ekonomika-1749413605.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия