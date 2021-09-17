https://ria.ru/20210917/razdelenie-1750433677.html

В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг

В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг

ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их -... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:51

2021-09-17T00:51

2021-09-17T00:51

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их - по уровням потенциальной опасности для потребителя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В интервью изданию РБК она напомнила, что ЦБ недавно начал раскрывать список "недобросовестных" компаний и сервисов, которые оказывают финансовые услуги гражданам и в который прежде всего попадают финансовые пирамиды, которые "незаконно" привлекают деньги людей, "которые могут, кстати, очень быстро привлечь большое количество людей, а у нас нет возможности закрыть их". "Поэтому здесь скорее было желание дать инструментарий самим людям: не несите туда деньги", - подчеркнула она.Также Набиуллина отметила элементы незаконной деятельности в букмекерском секторе - при переводах с карты на карту на физическое лицо (P2P), где уже не фигурируют сами онлайн-казино. "Отслеживаем эти операции, потому что даже если это P2P-переводы, частота платежей на одно и то же лицо за какой-то определенный период может быть признаком недобросовестных операций", - сказала глава регулятора.Касаясь же недобросовестных продаж (мисселинга) сложных финансовых инструментов, Набиуллина отметила, что сейчас регулятор может контролировать сами правила их продаж и считает это очень важным. Кроме того, степень потенциальной опасности может быть различной, это не только пирамиды или казино, зачастую в эти списки попадают просто иностранные организации, у которых нет лицензии в России, отметила она.

https://ria.ru/20210917/signaly-1750433034.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия