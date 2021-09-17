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В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг
В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг
ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их -... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:51
2021-09-17T00:51
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их - по уровням потенциальной опасности для потребителя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.В интервью изданию РБК она напомнила, что ЦБ недавно начал раскрывать список "недобросовестных" компаний и сервисов, которые оказывают финансовые услуги гражданам и в который прежде всего попадают финансовые пирамиды, которые "незаконно" привлекают деньги людей, "которые могут, кстати, очень быстро привлечь большое количество людей, а у нас нет возможности закрыть их". "Поэтому здесь скорее было желание дать инструментарий самим людям: не несите туда деньги", - подчеркнула она.Также Набиуллина отметила элементы незаконной деятельности в букмекерском секторе - при переводах с карты на карту на физическое лицо (P2P), где уже не фигурируют сами онлайн-казино. "Отслеживаем эти операции, потому что даже если это P2P-переводы, частота платежей на одно и то же лицо за какой-то определенный период может быть признаком недобросовестных операций", - сказала глава регулятора.Касаясь же недобросовестных продаж (мисселинга) сложных финансовых инструментов, Набиуллина отметила, что сейчас регулятор может контролировать сами правила их продаж и считает это очень важным. Кроме того, степень потенциальной опасности может быть различной, это не только пирамиды или казино, зачастую в эти списки попадают просто иностранные организации, у которых нет лицензии в России, отметила она.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
00:51 17.09.2021
 
В ЦБ рассказали о списках "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг

ЦБ РФ не исключает разделения "недобросовестных" поставщиков финуслуг по уровням опасности

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЦБ РФ может подумать не только о поддержании в актуальном виде списка "недобросовестных" поставщиков финансовых услуг, но и о более детальном ранжировании их - по уровням потенциальной опасности для потребителя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В интервью изданию РБК она напомнила, что ЦБ недавно начал раскрывать список "недобросовестных" компаний и сервисов, которые оказывают финансовые услуги гражданам и в который прежде всего попадают финансовые пирамиды, которые "незаконно" привлекают деньги людей, "которые могут, кстати, очень быстро привлечь большое количество людей, а у нас нет возможности закрыть их". "Поэтому здесь скорее было желание дать инструментарий самим людям: не несите туда деньги", - подчеркнула она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:41
Набиуллина рассказала о своем отношении к сигналам в виде брошек
Также Набиуллина отметила элементы незаконной деятельности в букмекерском секторе - при переводах с карты на карту на физическое лицо (P2P), где уже не фигурируют сами онлайн-казино. "Отслеживаем эти операции, потому что даже если это P2P-переводы, частота платежей на одно и то же лицо за какой-то определенный период может быть признаком недобросовестных операций", - сказала глава регулятора.
Касаясь же недобросовестных продаж (мисселинга) сложных финансовых инструментов, Набиуллина отметила, что сейчас регулятор может контролировать сами правила их продаж и считает это очень важным. Кроме того, степень потенциальной опасности может быть различной, это не только пирамиды или казино, зачастую в эти списки попадают просто иностранные организации, у которых нет лицензии в России, отметила она.

"Может быть, подумаем о том, чтобы как-то разделить списки — организации первого уровня опасности, второго уровня опасности... Но мы заметили, что люди к этому отнеслись всерьез — у нас появилось большое количество информации о тех, кто не вошел в список и кого надо проверить. Мы проверяем, в итоге кого-то включаем дополнительно в список. То есть такой краудсорсинг", - отметила глава регулятора.

 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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