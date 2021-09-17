https://ria.ru/20210917/putin-1750570605.html

Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос

Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2021

Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:48

2021-09-17T16:48

2021-09-17T16:48

политика

владимир путин

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,4% опрошенных.Кроме того, 61% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 28,8% – что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 42,2% опрошенных (не одобряют 19%), кабмина в целом – 38,2% (не одобряют 30,8%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 5 по 12 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750567082.html

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политика, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия