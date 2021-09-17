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Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос
Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.09.2021
Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос
Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:48
2021-09-17T16:48
политика
владимир путин
вциом
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,4% опрошенных.Кроме того, 61% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 28,8% – что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 42,2% опрошенных (не одобряют 19%), кабмина в целом – 38,2% (не одобряют 30,8%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 5 по 12 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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политика, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия
16:48 17.09.2021
 
Путину доверяют 64,1% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 64,1% россиян

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 31,4% опрошенных.
Кроме того, 61% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 28,8% – что не одобряют.
Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 42,2% опрошенных (не одобряют 19%), кабмина в целом – 38,2% (не одобряют 30,8%).
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 5 по 12 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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