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В Кремле рассказали о самочувствии Путина
В Кремле рассказали о самочувствии Путина - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле рассказали о самочувствии Путина
Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:55
общество
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.Представитель Кремля не стал называть журналистам сроков окончания самоизоляции российского лидера.Песков объяснил, что заболевшие сотрудники администрации сделали прививку достаточно давно, а ревакцинироваться все пока не успели.Владимир Путин получил две дозы "Спутника V" минувшей весной. По словам Пескова, несмотря на это, в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с главой государства некоторых собеседников проверяют на COVID-19, других отправляют на изоляцию — все зависит от ситуации.На выборах в Государственную думу Путин проголосует онлайн.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:20 17.09.2021 (обновлено: 14:55 17.09.2021)
 
В Кремле рассказали о самочувствии Путина

Пресс-секретарь Песков: Путин чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
 Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.
Представитель Кремля не стал называть журналистам сроков окончания самоизоляции российского лидера.

"Нет, пока точно не могу вам сказать", — заявил он журналистам.

Песков объяснил, что заболевшие сотрудники администрации сделали прививку достаточно давно, а ревакцинироваться все пока не успели.
Владимир Путин получил две дозы "Спутника V" минувшей весной. По словам Пескова, несмотря на это, в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с главой государства некоторых собеседников проверяют на COVID-19, других отправляют на изоляцию — все зависит от ситуации.
На выборах в Государственную думу Путин проголосует онлайн.
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