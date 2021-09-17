https://ria.ru/20210917/putin-1750531853.html

В Кремле рассказали о самочувствии Путина

В Кремле рассказали о самочувствии Путина - РИА Новости, 17.09.2021

В Кремле рассказали о самочувствии Путина

Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:20

2021-09-17T14:55

общество

владимир путин

дмитрий песков

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.Представитель Кремля не стал называть журналистам сроков окончания самоизоляции российского лидера.Песков объяснил, что заболевшие сотрудники администрации сделали прививку достаточно давно, а ревакцинироваться все пока не успели.Владимир Путин получил две дозы "Спутника V" минувшей весной. По словам Пескова, несмотря на это, в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с главой государства некоторых собеседников проверяют на COVID-19, других отправляют на изоляцию — все зависит от ситуации.На выборах в Государственную думу Путин проголосует онлайн.

https://ria.ru/20210915/revaktsinatsiya-1750145498.html

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2021

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общество, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии