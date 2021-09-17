https://ria.ru/20210917/putin-1750531853.html
В Кремле рассказали о самочувствии Путина
В Кремле рассказали о самочувствии Путина - РИА Новости, 17.09.2021
В Кремле рассказали о самочувствии Путина
Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:20
2021-09-17T14:55
общество
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3f29ac434ce3d554dd37410c80d55d18.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.Представитель Кремля не стал называть журналистам сроков окончания самоизоляции российского лидера.Песков объяснил, что заболевшие сотрудники администрации сделали прививку достаточно давно, а ревакцинироваться все пока не успели.Владимир Путин получил две дозы "Спутника V" минувшей весной. По словам Пескова, несмотря на это, в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с главой государства некоторых собеседников проверяют на COVID-19, других отправляют на изоляцию — все зависит от ситуации.На выборах в Государственную думу Путин проголосует онлайн.
https://ria.ru/20210915/revaktsinatsiya-1750145498.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027690_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f03f7e4e132cc2baa567156a474d6462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:20 17.09.2021 (обновлено: 14:55 17.09.2021)
В Кремле рассказали о самочувствии Путина
Пресс-секретарь Песков: Путин чувствует себя хорошо
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Путин
чувствует себя хорошо, "как обычно", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.
Представитель Кремля не стал называть журналистам сроков окончания самоизоляции российского лидера.
"Нет, пока точно не могу вам сказать", — заявил он журналистам.
Песков объяснил, что заболевшие сотрудники администрации сделали прививку достаточно давно, а ревакцинироваться все пока не успели.
Владимир Путин получил две дозы "Спутника V" минувшей весной. По словам Пескова, несмотря на это, в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с главой государства некоторых собеседников проверяют на COVID-19, других отправляют на изоляцию — все зависит от ситуации.
На выборах в Государственную думу
Путин проголосует онлайн.