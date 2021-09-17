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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/putin-1750520898.html
Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки
Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки - РИА Новости, 17.09.2021
Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки
Нужно выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки, работа по этой линии по уже ведется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:31
2021-09-17T13:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
владимир путин
шос
одкб
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нужно выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки, работа по этой линии по уже ведется, заявил президент РФ Владимир Путин."Выстраивать диалог считал бы оптимальным по линии механизма расширенной тройки по Афганистану. И работа в этом направлении уже ведется", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210917/taliby-1750519632.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, владимир путин, шос, одкб, россия, мохаммад хасан ахунд
13:31 17.09.2021
 
Путин призвал выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки

Путин рассказал о работе по механизму расширенной тройки по Афганистану

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нужно выстраивать диалог с Афганистаном по линии расширенной тройки, работа по этой линии по уже ведется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выстраивать диалог считал бы оптимальным по линии механизма расширенной тройки по Афганистану. И работа в этом направлении уже ведется", - сказал Путин на совместном заседании лидеров стран ШОС и ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
13:27Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал согласовать позицию по признанию правительства талибов
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан", а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанВладимир ПутинШОСОДКБРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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