https://ria.ru/20210917/putin-1750451259.html
Путин выступает на заседании глав государств — членов ШОС. Трансляция
Путин выступает на заседании глав государств — членов ШОС. Трансляция - РИА Новости, 17.09.2021
Путин выступает на заседании глав государств — членов ШОС. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:39
2021-09-17T10:39
2021-09-17T10:39
владимир путин
шос
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Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
LIVE: Выступление Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС
2021-09-17T10:39
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, шос, видео
Путин выступает на заседании глав государств — членов ШОС. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.
2021-09-17T10:39
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PT41M35S
Путин выступает на заседании глав государств — членов ШОС. Трансляция
Владимир Путин участвует в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.