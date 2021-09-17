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Авиаинженер рассказал, почему во время взлета в самолете мигают лампочки
Авиаинженер рассказал, почему во время взлета в самолете мигают лампочки - РИА Новости, 17.09.2021
Авиаинженер рассказал, почему во время взлета в самолете мигают лампочки
Авиаинженер объяснил, зачем шторку иллюминатора просят открывать при взлете, почему "жужжит" двигатель и мигают приборы освещения, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:59
2021-09-17T12:59
2021-09-17T13:59
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Авиаинженер объяснил, зачем шторку иллюминатора просят открывать при взлете, почему "жужжит" двигатель и мигают приборы освещения, сообщает Туту.ру.Во время взлета двигатель может сильно шуметь, и это — норма, объясняет специалист с одиннадцатилетним стажем. "Чаще всего это происходит при наборе высоты. Поскольку самолет идет против гравитации, ему нужно больше мощности для взлета", — говорит он. Так же бывает, когда лайнер пролетает сквозь облака. "Логика та же: чтобы преодолеть препятствие, требуется больше усилий", — поясняет эксперт.Пассажиры часто удивляются мигающему освещению во время взлета. "В этот момент меняется источник электроэнергии. Сначала самолет "берет силы" от наземной станции, а потом переключается на вспомогательную силовую установку, и свет в салоне может недолго мерцать", — говорит специалист.Взлет и посадка — самая важная часть полета. Экипаж должен видеть все, что происходит снаружи (как ведет себя самолет, нет ли на пути птиц). В этом порой помогают и пассажиры. "Чем больше глаз видят лайнер, тем лучше. Поэтому шторки иллюминаторов обязательно должны быть подняты", — отмечает эксперт.Еще открытые окна позволяют адаптироваться к освещению за бортом, что особенно важно при аварийной посадке. В этом случае скорость реакции имеет большое значение, добавляет авиаинженер.
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новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, авиация, туту.ру
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Авиаинженер объяснил, зачем шторку иллюминатора просят открывать при взлете, почему "жужжит" двигатель и мигают приборы освещения, сообщает Туту.ру.
Во время взлета двигатель может сильно шуметь, и это — норма, объясняет специалист с одиннадцатилетним стажем. "Чаще всего это происходит при наборе высоты. Поскольку самолет идет против гравитации, ему нужно больше мощности для взлета", — говорит он. Так же бывает, когда лайнер пролетает сквозь облака. "Логика та же: чтобы преодолеть препятствие, требуется больше усилий", — поясняет эксперт.
Пассажиры часто удивляются мигающему освещению во время взлета. "В этот момент меняется источник электроэнергии. Сначала самолет "берет силы" от наземной станции, а потом переключается на вспомогательную силовую установку, и свет в салоне может недолго мерцать", — говорит специалист.
Взлет и посадка — самая важная часть полета. Экипаж должен видеть все, что происходит снаружи (как ведет себя самолет, нет ли на пути птиц). В этом порой помогают и пассажиры. "Чем больше глаз видят лайнер, тем лучше. Поэтому шторки иллюминаторов обязательно должны быть подняты", — отмечает эксперт.
Еще открытые окна позволяют адаптироваться к освещению за бортом, что особенно важно при аварийной посадке. В этом случае скорость реакции имеет большое значение, добавляет авиаинженер.