Выяснилось, что стюардессы называют между собой "Томом Крузом"

Эксперт объяснил, о чем говорят англоговорящие бортпроводники, используя имя знаменитого голливудского актера, сообщает The Sun.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эксперт объяснил, о чем говорят англоговорящие бортпроводники, используя имя знаменитого голливудского актера, сообщает The Sun."Где Том Круз?"— может случайно услышать пассажир разговор членов экипажа. На самом деле, речь не о звезде Голливуда. Это секретный язык бортпроводников, чтобы узнать, в каком из одинаковых термосов на тележке стоит кофе, а в каком — чай.Бен Макфарлейн, часто летающий врач и писатель, объяснил: "В ответ стюардесса показывает коллегам, что чай (название напитка по-английски — tea, начинается с буквы "т", как и имя актера), допустим, слева, а кофе, начинающееся на букву "к", что и фамилия знаменитости, — справа".У бортпроводников есть свой жаргон, чтобы говорить о пассажирах, в том числе о тех, кого они считают привлекательными. Австралийские стюардессы между собой называют очень симпатичных путешественников именем Боб. Этот термин расшифровывается как сокращение "лучший из лучших" (best of the best).Если при прощании с пассажиром у выхода бортпроводница говорит "привет" вместо "до свидания", то тот особо симпатичен сотруднице авиакомпании.Разговор членов экипажа о горячем кофе может быть не обсуждением напитка, а сообщением об очень симпатичном пассажире. Фраза "у меня горячий кофе на 3F" означает, что в этом кресле сидит чрезвычайно привлекательный путешественник.

