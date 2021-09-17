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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210917/puteshestviya-1750237855.html
Выяснилось, что стюардессы называют между собой "Томом Крузом"
Выяснилось, что стюардессы называют между собой "Томом Крузом" - РИА Новости, 17.09.2021
Выяснилось, что стюардессы называют между собой "Томом Крузом"
Эксперт объяснил, о чем говорят англоговорящие бортпроводники, используя имя знаменитого голливудского актера, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:00
2021-09-17T08:54
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эксперт объяснил, о чем говорят англоговорящие бортпроводники, используя имя знаменитого голливудского актера, сообщает The Sun."Где Том Круз?"— может случайно услышать пассажир разговор членов экипажа. На самом деле, речь не о звезде Голливуда. Это секретный язык бортпроводников, чтобы узнать, в каком из одинаковых термосов на тележке стоит кофе, а в каком — чай.Бен Макфарлейн, часто летающий врач и писатель, объяснил: "В ответ стюардесса показывает коллегам, что чай (название напитка по-английски — tea, начинается с буквы "т", как и имя актера), допустим, слева, а кофе, начинающееся на букву "к", что и фамилия знаменитости, — справа".У бортпроводников есть свой жаргон, чтобы говорить о пассажирах, в том числе о тех, кого они считают привлекательными. Австралийские стюардессы между собой называют очень симпатичных путешественников именем Боб. Этот термин расшифровывается как сокращение "лучший из лучших" (best of the best).Если при прощании с пассажиром у выхода бортпроводница говорит "привет" вместо "до свидания", то тот особо симпатичен сотруднице авиакомпании.Разговор членов экипажа о горячем кофе может быть не обсуждением напитка, а сообщением об очень симпатичном пассажире. Фраза "у меня горячий кофе на 3F" означает, что в этом кресле сидит чрезвычайно привлекательный путешественник.
https://ria.ru/20210910/styuardessy-1749341211.html
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том круз, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туризм, авиация
01:00 17.09.2021 (обновлено: 08:54 17.09.2021)
 

Выяснилось, что стюардессы называют между собой "Томом Крузом"

© Pixabay / pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Pixabay / pixabay/lukasbieri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Эксперт объяснил, о чем говорят англоговорящие бортпроводники, используя имя знаменитого голливудского актера, сообщает The Sun.
"Где Том Круз?"— может случайно услышать пассажир разговор членов экипажа. На самом деле, речь не о звезде Голливуда. Это секретный язык бортпроводников, чтобы узнать, в каком из одинаковых термосов на тележке стоит кофе, а в каком — чай.
Бен Макфарлейн, часто летающий врач и писатель, объяснил: "В ответ стюардесса показывает коллегам, что чай (название напитка по-английски — tea, начинается с буквы "т", как и имя актера), допустим, слева, а кофе, начинающееся на букву "к", что и фамилия знаменитости, — справа".
У бортпроводников есть свой жаргон, чтобы говорить о пассажирах, в том числе о тех, кого они считают привлекательными. Австралийские стюардессы между собой называют очень симпатичных путешественников именем Боб. Этот термин расшифровывается как сокращение "лучший из лучших" (best of the best).
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Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
Если при прощании с пассажиром у выхода бортпроводница говорит "привет" вместо "до свидания", то тот особо симпатичен сотруднице авиакомпании.
Разговор членов экипажа о горячем кофе может быть не обсуждением напитка, а сообщением об очень симпатичном пассажире. Фраза "у меня горячий кофе на 3F" означает, что в этом кресле сидит чрезвычайно привлекательный путешественник.
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