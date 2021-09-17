https://ria.ru/20210917/puteprovod-1750608852.html

В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу

В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу - РИА Новости, 17.09.2021

В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу

В Вышнем Волочке в пятницу после реконструкции открыт путепровод через Октябрьскую железную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:06

2021-09-17T20:06

2021-09-17T20:06

тверская область

вышний волочек

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750607001_0:110:2000:1236_1920x0_80_0_0_abf4bee2065383d96b6b051d574b6702.jpg

ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости. В Вышнем Волочке в пятницу после реконструкции открыт путепровод через Октябрьскую железную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Октябрьская железная дорога разделяет Вышний Волочек на две части – северную и южную. Построенный в 1970 году путепровод является единственным искусственным сооружением в черте города, соединяющим эти части между собой.Реконструкция объекта началась в ноябре 2019 года. Был проведен комплекс работ, который обеспечил безопасность движения автомобильного, железнодорожного транспорта и пешеходов – заменены опоры, поврежденные железобетонные конструкции, мостовое полотно, перильные ограждения, устроены дренажные и водоотводящие системы. Выполнены работы по устройству подходов, шумозащитных экранов, лестничных сходов и освещения.В нормативное состояние были приведены и прилегающие к путепроводу участки улично-дорожной сети. Путепровод вместе с создаваемой дополнительной транспортной развязкой на 314-м километре трассы "Нева" будет способствовать системному развитию городского округа.

https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html

вышний волочек

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вышний волочек, тверская область, игорь руденя