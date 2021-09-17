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В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу
В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу - РИА Новости, 17.09.2021
В Вышнем Волочке открыли путепровод через Октябрьскую железную дорогу
В Вышнем Волочке в пятницу после реконструкции открыт путепровод через Октябрьскую железную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:06
2021-09-17T20:06
2021-09-17T20:06
тверская область
вышний волочек
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости. В Вышнем Волочке в пятницу после реконструкции открыт путепровод через Октябрьскую железную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Октябрьская железная дорога разделяет Вышний Волочек на две части – северную и южную. Построенный в 1970 году путепровод является единственным искусственным сооружением в черте города, соединяющим эти части между собой.Реконструкция объекта началась в ноябре 2019 года. Был проведен комплекс работ, который обеспечил безопасность движения автомобильного, железнодорожного транспорта и пешеходов – заменены опоры, поврежденные железобетонные конструкции, мостовое полотно, перильные ограждения, устроены дренажные и водоотводящие системы. Выполнены работы по устройству подходов, шумозащитных экранов, лестничных сходов и освещения.В нормативное состояние были приведены и прилегающие к путепроводу участки улично-дорожной сети. Путепровод вместе с создаваемой дополнительной транспортной развязкой на 314-м километре трассы "Нева" будет способствовать системному развитию городского округа.
https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html
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вышний волочек, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости.
В Вышнем Волочке
в пятницу после реконструкции открыт путепровод через Октябрьскую
железную дорогу, сообщает пресс-служба правительства Тверской области
.
Октябрьская железная дорога разделяет Вышний Волочек на две части – северную и южную. Построенный в 1970 году путепровод является единственным искусственным сооружением в черте города, соединяющим эти части между собой.
"Открыв этот объект, мы дадим возможность безопасно перемещаться горожанам. Работы были проведены в оптимальные сроки", - сказал на церемонии открытия объекта губернатор области Игорь Руденя
, отметив, что власти и дальше будут работать над совершенствованием региональной дорожной сети.
Реконструкция объекта началась в ноябре 2019 года. Был проведен комплекс работ, который обеспечил безопасность движения автомобильного, железнодорожного транспорта и пешеходов – заменены опоры, поврежденные железобетонные конструкции, мостовое полотно, перильные ограждения, устроены дренажные и водоотводящие системы. Выполнены работы по устройству подходов, шумозащитных экранов, лестничных сходов и освещения.
В нормативное состояние были приведены и прилегающие к путепроводу участки улично-дорожной сети. Путепровод вместе с создаваемой дополнительной транспортной развязкой на 314-м километре трассы "Нева" будет способствовать системному развитию городского округа.