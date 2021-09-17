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Процедура выборов в Государственную думу РФ

Процедура выборов в Государственную думу РФ - РИА Новости, 17.09.2021

Процедура выборов в Государственную думу РФ

Согласно действующей редакции федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22 февраля 2014 года, РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:17

2021-09-17T04:17

2021-09-17T04:17

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Согласно действующей редакции федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22 февраля 2014 года, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации избираются гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным.В соответствии с Конституцией России в Государственную Думу избирается 450 депутатов.При этом 225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), 225 депутатов избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты.Государственная Дума избирается сроком на пять лет.Выборы депутатов Госдумы нового созыва назначаются президентом Российской Федерации.Для проведения выборов депутатов Госдумы, избираемых по одномандатным избирательным округам, на территории Российской Федерации образуется 225 одномандатных избирательных округов.Федеральный избирательный округ включает в себя всю территорию Российской Федерации.Подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы осуществляют: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; окружные избирательные комиссии; территориальные избирательные комиссии или избирательные комиссии муниципальных образований, на которые возложены полномочия территориальных избирательных комиссий; участковые избирательные комиссии.Право избирать депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу имеет гражданин России, достигший на день голосования 18 лет (определяется исходя из последнего возможного дня голосования на выборах депутатов).Право избирать депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу имеет гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, место жительства которого находится на территории соответствующего одномандатного избирательного округа.Гражданин России, проживающий или находящийся за пределами территории РФ, обладает равными с иными гражданами Российской Федерации избирательными правами на выборах депутатов Госдумы.Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года (определяется исходя из первого возможного дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы), постоянно проживающий в Российской Федерации.Не имеет права быть избранным депутатом Госдумы гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.Не имеют права избираться те, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда, либо имеет неснятую или непогашенную судимость по целому ряду статей УК РФ – тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них, например, убийство, теракт, захват заложников, организация преступного сообщества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие.В случае же, если судимость была снята или погашена, то до получения права избираться должно пройти время, в зависимости от тяжести преступления – от пяти до 15 лет.Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" (2002) либо Федеральным законом "О противодействии терроризму" (2006).Гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.Граждане России могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно или в составе федеральных списков кандидатов. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими партиями. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов осуществляется политическими партиями.Решения о выдвижении федерального списка кандидатов или о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам принимается тайным голосованием на съезде политической партии. В федеральном списке кандидатов должно быть не менее 200 и не более 400 кандидатов, региональных групп кандидатов должно быть не менее 35. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов может быть включено не более 15 кандидатов. Региональная часть федерального списка кандидатов должна охватывать всю территорию Российской ФедерацииВ одном одномандатном избирательном округе политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата.Гражданин РФ вправе выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Самовыдвижение кандидата может осуществляться только по одному одномандатному избирательному округу.Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат аффилирован с выполняющим функции иностранного агента лицом, закон обязывает таковых указывать свой статус на всех этапах избирательного процесса – от заявления о согласии баллотироваться до избирательного бюллетеня. В поддержку выдвижения политической партией федерального списка кандидатов должно быть собрано не менее 200 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более семи тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в данном субъекте.В поддержку выдвижения политической партией кандидата по одномандатному избирательному округу, самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве не менее 3% от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, а если в избирательном округе менее 100 тысяч избирателей, – не менее трех тысяч подписей избирателей.Подписи не нужно собирать партии, которая на последних выборах уже прошла в ГД, или не прошла, но набрала не менее 3% голосов избирателей, а также партии, уже имеющей фракцию хотя бы в одном субъекте.В поддержку выдвижения политической партией кандидата по одномандатному избирательному округу, самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве не менее 3% от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, а если в избирательном округе менее 100 тысяч избирателей, – не менее трех тысяч подписей избирателей.В случае выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу политической партией, которая представлена в Госдуме или набрала не менее 3% голосов на последних выборах, либо имеющей фракцию хотя бы в одном субъекте, сбор подписей не требуется.Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов или выдвинувшая только кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, не позднее чем за 20 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу.Предвыборная агитация может проводиться: на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях; посредством проведения агитационных публичных мероприятий; посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; другими не запрещенными законодательством, иными федеральными законами методами. Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования запрещается.Не допускается осуществление иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными организациями, международными организациями и международными общественными движениями, некоммерческими организациями, незарегистрированными общественными объединениями, выполняющими функции иностранного агента, и иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, российскими юридическими лицами, информация о которых включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы, выдвижению, регистрации того или иного кандидата, федерального списка кандидатов и избранию кандидатов депутатами Госдумы, а также участие в избирательной кампании в иных формах.Голосование избирателей на выборах депутатов проводится на избирательных участках.Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования, а в случаях, предусмотренных законодательством, – командиром воинской части, капитаном судна, начальником полярной станции, руководителем дипломатического представительства или консульского учреждения РФ.В помещениях для голосования могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения.В избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу в порядке, определяемом жеребьевкой, помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, а также эмблемы этих политических партий в одноцветном исполнении. Жеребьевку проводит ЦИК РФ с участием уполномоченных представителей политических партий.В избирательном бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По решению избирательной комиссии субъекта РФ избирательные бюллетени печатаются также на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав РФ, а при необходимости – и на языках народов России на территориях их компактного проживания.Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации голосование на выборах депутатов Государственной Думы может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.В случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования.Избирательные бюллетени выдаются избирателям по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.Заполненные избирательные бюллетени избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые не могут по состоянию здоровья, инвалидности самостоятельно прибыть в помещение для голосования.Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно.Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном избирательном округе число голосов избирателей. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В этом случае иные федеральные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются.Если за федеральные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу, подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, к распределению депутатских мандатов допускаются указанные списки, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей федеральные списки кандидатов, получившие менее пяти процентов голосов избирателей, пока общее число голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов, допускаемые к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Если за один федеральный список кандидатов подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу, а остальные федеральные списки кандидатов получили менее пяти процентов голосов, к распределению депутатских мандатов допускается указанный федеральный список кандидатов, а также федеральный список кандидатов, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, из числа федеральных списков кандидатов, получивших менее пяти процентов голосов.Федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, получают указанные мандаты в соответствии с методикой пропорционального распределения депутатских мандатов.Если по соответствующему избирательному округу выборы признаны не состоявшимися или недействительными, либо их результаты аннулированы, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы по этому избирательному округу.После подписания протокола о результатах выборов по соответствующему избирательному округу ЦИК РФ, окружные избирательные комиссии незамедлительно направляют извещение об этом зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Госдумы.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия