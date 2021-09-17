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Россия увеличит производство вакцин от коронавируса
Россия увеличит производство вакцин от коронавируса - РИА Новости, 17.09.2021
Россия увеличит производство вакцин от коронавируса
Российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:27
2021-09-17T15:27
выборы в государственную думу
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
василий осьмаков
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование производства до 45 миллионов комплектов, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков."Сейчас порядка 30 миллионов с масштабированием до конца года до 45 миллионов - это разные вакцины. Речь идет не о дозах, а о комплектах", - сказал Осьмаков, отвечая на вопрос, сколько доз вакцин от коронавируса производится в России ежемесячно.Комментируя возможность появления на российском рынке новых вакцин от коронавируса в текущем году, он отметил, что это вряд ли произойдет."Все-таки разработка занимает определенное время. В целом, у российских компаний довольно много различных проектов, плюс решается нетривиальная задача по адаптации уже действующих вакцин к новым штаммам. Такие проекты есть. Чтобы прямо какой-то новый бренд возник на рынке - это, конечно, вряд ли, но в перспективе все возможно", - указал первый замминистра.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, василий осьмаков, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 17.09.2021
 
Россия увеличит производство вакцин от коронавируса

Россия к концу года увеличит выпуск вакцин от COVID-19 до 45 миллионов комплектов в месяц

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПУЩИНО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование производства до 45 миллионов комплектов, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"Сейчас порядка 30 миллионов с масштабированием до конца года до 45 миллионов - это разные вакцины. Речь идет не о дозах, а о комплектах", - сказал Осьмаков, отвечая на вопрос, сколько доз вакцин от коронавируса производится в России ежемесячно.
Комментируя возможность появления на российском рынке новых вакцин от коронавируса в текущем году, он отметил, что это вряд ли произойдет.
"Все-таки разработка занимает определенное время. В целом, у российских компаний довольно много различных проектов, плюс решается нетривиальная задача по адаптации уже действующих вакцин к новым штаммам. Такие проекты есть. Чтобы прямо какой-то новый бренд возник на рынке - это, конечно, вряд ли, но в перспективе все возможно", - указал первый замминистра.
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