https://ria.ru/20210917/privivki-1750435766.html

Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым

Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым - РИА Новости, 17.09.2021

Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым

Основные прививки большинству людей делают в детстве, но некоторые нужно повторять во взрослом возрасте – в том числе, от дифтерии, столбняка и гриппа,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T02:17

2021-09-17T02:17

2021-09-17T02:17

общество

прививки

санкт-петербургский государственный университет

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные прививки большинству людей делают в детстве, но некоторые нужно повторять во взрослом возрасте – в том числе, от дифтерии, столбняка и гриппа, рассказала агентству “Прайм” врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.Раз в 10 лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии. “Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу”, - предупреждает врач.От гепатита В следует прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу. Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.Перед поездкой в другие страны обязательно проверьте, какие болезни там распространены – возможно, придется сделать дополнительные прививки. А перед началом осенне-зимнего сезона важно вакцинироваться от гриппа, заключила врач.

https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, прививки, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, россия