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Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым
Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым - РИА Новости, 17.09.2021
Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым
Основные прививки большинству людей делают в детстве, но некоторые нужно повторять во взрослом возрасте – в том числе, от дифтерии, столбняка и гриппа,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:17
2021-09-17T02:17
общество
прививки
санкт-петербургский государственный университет
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные прививки большинству людей делают в детстве, но некоторые нужно повторять во взрослом возрасте – в том числе, от дифтерии, столбняка и гриппа, рассказала агентству “Прайм” врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.Раз в 10 лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии. “Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу”, - предупреждает врач.От гепатита В следует прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу. Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.Перед поездкой в другие страны обязательно проверьте, какие болезни там распространены – возможно, придется сделать дополнительные прививки. А перед началом осенне-зимнего сезона важно вакцинироваться от гриппа, заключила врач.
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общество, прививки, санкт-петербургский государственный университет, здоровье - общество, россия
02:17 17.09.2021
 
Врач рассказала, какие прививки нужны взрослым

Врач Сопрун: взрослым следует ставить прививки от дифтерии, столбняка и гриппа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные прививки большинству людей делают в детстве, но некоторые нужно повторять во взрослом возрасте – в том числе, от дифтерии, столбняка и гриппа, рассказала агентству “Прайм” врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.
Раз в 10 лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии. “Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу”, - предупреждает врач.
От гепатита В следует прививаться всем людям в возрасте до 55 лет один раз в 10 лет, но до момента прививки стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу. Многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции.
Перед поездкой в другие страны обязательно проверьте, какие болезни там распространены – возможно, придется сделать дополнительные прививки. А перед началом осенне-зимнего сезона важно вакцинироваться от гриппа, заключила врач.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 14:04
Мясников назвал обязательные прививки
 
ОбществоПрививкиСанкт-Петербургский государственный университетЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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