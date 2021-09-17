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США расширят военное присутствие в Австралии
США расширят военное присутствие в Австралии - РИА Новости, 17.09.2021
США расширят военное присутствие в Австралии
США расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания морских судов и активизации сухопутных учений, говорится в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:29
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания морских судов и активизации сухопутных учений, говорится в совместном заявлении обеих стран.Оно опубликовано по итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипломатических ведомств обеих стран, которые ранее на этой неделе заключили при участии Великобритании тройственное оборонное партнерство AUKUS.Решать эту задачу страны намерены за счет базирования в Австралии на ротационной основе "самолетов США всех типов", развития инфраструктуры материально-технического обеспечения американских надводных и подводных судов, проведения "более комплексных и интегрированных учений" наземных сил.В заявлении также говорится о планах военных ведомств двух стран сотрудничать в сфере космических спутников.
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в мире, сша, австралия, великобритания
04:29 17.09.2021 (обновлено: 04:33 17.09.2021)
 
США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят присутствие авиации, флота, наземных сил и активизируют учения в Австралии

© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания морских судов и активизации сухопутных учений, говорится в совместном заявлении обеих стран.
Оно опубликовано по итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипломатических ведомств обеих стран, которые ранее на этой неделе заключили при участии Великобритании тройственное оборонное партнерство AUKUS.

"Секретари и министры привержены значительному развитию американо-австралийское сотрудничества в области размещения сил", - говорится в заявлении.

Решать эту задачу страны намерены за счет базирования в Австралии на ротационной основе "самолетов США всех типов", развития инфраструктуры материально-технического обеспечения американских надводных и подводных судов, проведения "более комплексных и интегрированных учений" наземных сил.
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:22Авторы
Австралия, Британия и США создали новый военный альянс против Китая
В заявлении также говорится о планах военных ведомств двух стран сотрудничать в сфере космических спутников.
 
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