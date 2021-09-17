https://ria.ru/20210917/prisutstvie-1750440821.html

США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят военное присутствие в Австралии - РИА Новости, 17.09.2021

США расширят военное присутствие в Австралии

США расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания морских судов и активизации сухопутных учений, говорится в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:29

2021-09-17T04:29

2021-09-17T04:33

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ВАШИНГТОН, 17 сен – РИА Новости. США расширят военное присутствие в Австралии за счет ротационного базирования авиации, обслуживания морских судов и активизации сухопутных учений, говорится в совместном заявлении обеих стран.Оно опубликовано по итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипломатических ведомств обеих стран, которые ранее на этой неделе заключили при участии Великобритании тройственное оборонное партнерство AUKUS.Решать эту задачу страны намерены за счет базирования в Австралии на ротационной основе "самолетов США всех типов", развития инфраструктуры материально-технического обеспечения американских надводных и подводных судов, проведения "более комплексных и интегрированных учений" наземных сил.В заявлении также говорится о планах военных ведомств двух стран сотрудничать в сфере космических спутников.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/alyans-1750320585.html

сша

австралия

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в мире, сша, австралия, великобритания