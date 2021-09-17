Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html
Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом
Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом - РИА Новости, 17.09.2021
Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:21
2021-09-17T13:21
выборы в государственную думу
политика
захар прилепин
госдума рф
выборы в государственную думу
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835271_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_635e73401a7faee284f6382dd3d818a4.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом.Также на уточняющий вопрос, хочет ли он работать депутатом, Прилепин ответил отрицательно.Политик подчеркнул, что пока он никаких решений не принял ни в отношении Госдумы, ни в отношении Нижегородской областной думы, где он также принимает участие в выборах. "Поэтому, когда выборы закончатся, я, исходя из всех результатов, все взвешу", - уточнил он."У меня есть целая партия, она огромная, в ней 120 тысяч человек, и там есть огромное количество процессов, которыми надо руководить", - пояснил Прилепин.
https://ria.ru/20210823/koalitsiya-1746892779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835271_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_ab5c3068ee0e5c6eab2576843b082289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, захар прилепин, госдума рф, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"
13:21 17.09.2021
 
Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом

Прилепин: хочу максимально привести свою команду в Думу, но сам не хочу быть депутатом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин
Сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия – За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом.
"Я хочу привести свою команду максимально, чтобы она была представлена в Думе. Люди, которые умеют работать с законами, для которых это основная сфера деятельности, они должны быть представлены", - сказал Прилепин журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он сдать мандат депутата в случае избрания.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 15:48
Прилепин договорился о парламентской коалиции с представителями левых сил
Также на уточняющий вопрос, хочет ли он работать депутатом, Прилепин ответил отрицательно.
Политик подчеркнул, что пока он никаких решений не принял ни в отношении Госдумы, ни в отношении Нижегородской областной думы, где он также принимает участие в выборах. "Поэтому, когда выборы закончатся, я, исходя из всех результатов, все взвешу", - уточнил он.
"У меня есть целая партия, она огромная, в ней 120 тысяч человек, и там есть огромное количество процессов, которыми надо руководить", - пояснил Прилепин.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЗахар ПрилепинГосдума РФВыборы в Государственную думуПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при вооруженном нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния