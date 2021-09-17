https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html

Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом

Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом - РИА Новости, 17.09.2021

Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

2021-09-17T13:21

выборы в государственную думу

политика

захар прилепин

госдума рф

выборы в государственную думу

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом.Также на уточняющий вопрос, хочет ли он работать депутатом, Прилепин ответил отрицательно.Политик подчеркнул, что пока он никаких решений не принял ни в отношении Госдумы, ни в отношении Нижегородской областной думы, где он также принимает участие в выборах. "Поэтому, когда выборы закончатся, я, исходя из всех результатов, все взвешу", - уточнил он."У меня есть целая партия, она огромная, в ней 120 тысяч человек, и там есть огромное количество процессов, которыми надо руководить", - пояснил Прилепин.

https://ria.ru/20210823/koalitsiya-1746892779.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, захар прилепин, госдума рф, выборы в государственную думу, партия "справедливая россия - за правду"