Прилепин заявил, что не хочет становиться депутатом
Прилепин: хочу максимально привести свою команду в Думу, но сам не хочу быть депутатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин заявил, что не хочет быть депутатом.
"Я хочу привести свою команду максимально, чтобы она была представлена в Думе. Люди, которые умеют работать с законами, для которых это основная сфера деятельности, они должны быть представлены", - сказал Прилепин журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он сдать мандат депутата в случае избрания.
Также на уточняющий вопрос, хочет ли он работать депутатом, Прилепин ответил отрицательно.
Политик подчеркнул, что пока он никаких решений не принял ни в отношении Госдумы, ни в отношении Нижегородской областной думы, где он также принимает участие в выборах. "Поэтому, когда выборы закончатся, я, исходя из всех результатов, все взвешу", - уточнил он.
"У меня есть целая партия, она огромная, в ней 120 тысяч человек, и там есть огромное количество процессов, которыми надо руководить", - пояснил Прилепин.