В Приднестровье открылись участки для голосования на выборах в Госдуму
В Приднестровье открылись четыре участка для голосования на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
ТИРАСПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Четыре избирательных участка открылись в пятницу в Приднестровской Молдавской республике для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Два участка открылись в Тирасполе: в Дворце Республики и в Доме офицеров российской армии. Еще два избирательных участка начали работу на территории воинских частей оперативной группы российских войск. Там будут голосовать военнослужащие и члены их семей. Работа избирательных комиссий проходит с соблюдением всех карантинных мер.
Жители ПМР на выборах в Госдуму РФ будут голосовать на 27 избирательных участках. В том числе 12 в Тирасполе, шесть в Бендерах, по два в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, по одному в Григориопольском и Каменском районах, а также в Днестровске.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.