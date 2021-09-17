https://ria.ru/20210917/press-konferentsiya-1750572249.html

Эксперты обсудили проблемы генетического тестирования на редкие заболевания

Эксперты обсудили проблемы генетического тестирования на редкие заболевания - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперты обсудили проблемы генетического тестирования на редкие заболевания

В медиацентре "Россия сегодня" 15 сентября 2021года по инициативе Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний состоялась пресс-конференция,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:06

2021-09-17T17:06

2021-09-17T17:06

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 сен - Всероссийское общество орфанных заболеваний. В медиацентре "Россия сегодня" 15 сентября 2021года по инициативе Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам генетического тестирования в России. В ней приняли участие ведущие эксперты в области генетики, иммунологии и законодательного регулирования в области орфанных заболеваний.В настоящее время известно около 8000 редких заболеваний, а количество пациентов с "редким" диагнозом составляет до 8% от всего населения. Более 80% редких болезней имеют в своей основе генетические нарушения, для диагностики которых необходимо проведения специальных генетических обследований. В некоторых странах Европы и большинстве штатов США проводится расширенный скрининг на наследственные болезни. В РФ число заболеваний, на которые проводится тестирование всех новорожденных – всего 5. В нашей стране только небольшое число генетических тестов покрывается за счет средств ОМС.Безусловно, за несколько последних лет произошли существенные изменения и генетическое тестирование стало более доступным. В Российской Федерации возможно проведение молекулярно-генетической диагностики и медико-генетического консультирования в рамках выделенных дополнительных бюджетных средств в ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова" и Томском НИИ медицинской генетики. Также в ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова" действуют научные программы обследования на спинальную мышечную атрофию, миопатию Дюшенна, гипофосфатазию, мукополисахаридозы, муковисцидоз, дефицит лизосомной кислой липазы, болезнь Гоше, болезнь Фабри и многие другие болезни, для которых существует патогенетическая терапия.В конце 2021 года планируются к запуску масштабные пилотные проекты по неонатальному скринингу на спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты в 6 регионах России. Данная инициатива охватит более 200 тысяч новорожденных и создаст возможности для совершенствования системы маршрутизации пациентов с данными заболеваниями до внедрения расширенной программы неонатального скрининга на всей территории страны.Как отметил член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова", главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев, "Разрушение медико-генетической службы как системы в нашей стране, недопустимо. Именно врачи-генетики в регионах могут назначить правильный генетический тест, отправить семью к узким специалистам и разъяснить результаты диагностики, от которых зависит, в том числе, и лечение. К сожалению, руководители некоторых регионов не понимают значение генетики и медико-генетические консультации отсутствуют или находятся в стадии реорганизации в Псковской и Ростовской областях, Алтайском крае, Мурманске, Архангельской области, республике Карелия, Приморском крае".Академик РАН, президент ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ Александр Румянцев подчеркнул, что с 2022 года планируется расширение массового обследования новорожденных на орфанные болезни и роль врачей генетиков и педиатров в оказании помощи этой группе пациентов возрастет многократно. "Планируется расширить скрининг на 36 заболеваний – наследственные болезни обмена веществ, иммунодефициты, спинальную мышечную атрофию, это позволит дополнительно выявлять в стране около 3000 детей, которые попадают в группу риска и требуют пристального наблюдения педиатров, генетиков и иммунологов на первом году жизни", - сказал он.По информации Сергея Куцева, сейчас в правительстве России завершается согласование и утверждение документов, которые необходимы для расширения программы скрининга на редкие болезни. Уже выделены средства для закупок необходимого оборудования и тест-систем.Главный педиатр ГБУЗ "ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского", заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Александр Продеус отметил, что немаловажным является информирование населения, родителей о важности скрининга и начале терапии на раннем, доклиническом этапе. "Это все делается для детей и необходимо, чтобы родители понимали важность обследования и лечения ребенка, который до начала болезни может выглядеть совершенно здоровым", - сказал он.По информации юриста, члена Национального совета экспертов по редким болезням, члена Экспертного совета комитета Госдумы РФ по охране здоровья по редким (орфанным) заболеваниям Натальи Смирновой, с точки зрения законодательного регулирования, в случае если у пациента существует подозрение на жизнеугрожающее заболевание и подбор таргетной (патогенетической) терапии зависит от результатов молекулярно-генетического исследования, такое исследование оплачивается за счет средств субъекта РФ. Важно не только расширить программу неонатального скрининга, но и внедрять селективный скрининг на наследственные заболевания (тяжелые жизнеугрожающие и/или хронические), включить в номенклатуру медицинских услуг услуги по молекулярно-генетическим исследованиям на орфанные заболевания, для которых имеются методы лечения или лекарственные препараты, влияющие на патогенез заболевания, расширять перечень молекулярно-генетических исследований, проводимых за счет средств системы ОМС, для установления диагноза орфанного заболевания.По мнению всех участников пресс-конференции, следует в ближайшее время уделить внимание решению следующих вопросов: расширению программы неонатального скрининга, широкому внедрению программ селективного скрининга, в том числе, и в рамках профилактических осмотров в субъектах РФ, расширению возможностей молекулярно-генетического тестирования на наследственные орфанные болезни за счёт средств ОМС.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы