Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/posly-1750624116.html
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS - РИА Новости, 17.09.2021
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS
Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:41
2021-09-17T23:54
в мире
сша
франция
париж
австралия
мид франции‎
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg
ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Как говорится в его коммюнике, это сделали по просьбе президента республики Эммануэля Макрона."Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — подчеркнул министр.Глава МИД заявил, что выход Канберры из проекта по подводным лодкам и возможное сотрудничества с США по созданию атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии в рамках нового военного союза — "это неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210916/alyans-1750296673.html
https://ria.ru/20210916/dzhonson-1750311260.html
сша
франция
париж
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_644:0:3044:1800_1920x0_80_0_0_14c6bb17c9fcad41bf11ca260d064546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, франция, париж, австралия, мид франции‎, жан-ив ле дриан
22:41 17.09.2021 (обновлено: 23:54 17.09.2021)
 
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за создания альянса AUKUS

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Fotolia / fanfan
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Как говорится в его коммюнике, это сделали по просьбе президента республики Эммануэля Макрона.
"Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — подчеркнул министр.
Глава МИД заявил, что выход Канберры из проекта по подводным лодкам и возможное сотрудничества с США по созданию атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии в рамках нового военного союза — "это неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 11:49
В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 12:48
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
 
В миреСШАФранцияПарижАвстралияМИД Франции‎Жан-Ив Ле Дриан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния