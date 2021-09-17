22:41 17.09.2021 (обновлено: 23:54 17.09.2021)
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS
Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за создания альянса AUKUS
ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Как говорится в его коммюнике, это сделали по просьбе президента республики Эммануэля Макрона.
"Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — подчеркнул министр.
Глава МИД заявил, что выход Канберры из проекта по подводным лодкам и возможное сотрудничества с США по созданию атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии в рамках нового военного союза — "это неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".
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На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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