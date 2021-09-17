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Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS - РИА Новости, 17.09.2021

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за AUKUS

Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:41

2021-09-17T22:41

2021-09-17T23:54

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жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. Париж отозвал послов из США и Австралии на консультации по поводу разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с Naval Group. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Как говорится в его коммюнике, это сделали по просьбе президента республики Эммануэля Макрона."Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — подчеркнул министр.Глава МИД заявил, что выход Канберры из проекта по подводным лодкам и возможное сотрудничества с США по созданию атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии в рамках нового военного союза — "это неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210916/alyans-1750296673.html

https://ria.ru/20210916/dzhonson-1750311260.html

сша

франция

париж

австралия

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в мире, сша, франция, париж, австралия, мид франции‎, жан-ив ле дриан