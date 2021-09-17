https://ria.ru/20210917/pogoda-1750452605.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.09.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:58

2021-09-17T08:58

2021-09-17T08:58

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в Москве плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков