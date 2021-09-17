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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 17.09.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:58
2021-09-17T08:58
2021-09-17T08:58
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, в Москве плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются облачность и до 11 градусов тепла