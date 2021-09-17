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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/peskov-1750504866.html
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очереди на избирательный участок
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очереди на избирательный участок - РИА Новости, 17.09.2021
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очереди на избирательный участок
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не обладает информацией о большой очереди в один из избирательных участков в центре... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:45
2021-09-17T12:46
выборы в государственную думу
политика
москва
дмитрий песков
госдума рф
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не обладает информацией о большой очереди в один из избирательных участков в центре Москвы и переадресовал вопрос в ЦИК.Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Большом Афанасьевском переулке в районе Арбат в Москве наблюдается большая очередь, около 400 человек. Мосгоризбирком объяснил возникновение очереди возле УИК №9 в центре столицы тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется штатно."Никак. Я вообще не обладаю такой информацией. Это нужно в ЦИК вам обращаться ", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, как он может это прокомментировать.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/sboy-1750495185.html
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политика, москва, дмитрий песков, госдума рф, мосгоризбирком
12:45 17.09.2021 (обновлено: 12:46 17.09.2021)
 
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очереди на избирательный участок

Пресс-секретарь президента Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очередях на выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не обладает информацией о большой очереди в один из избирательных участков в центре Москвы и переадресовал вопрос в ЦИК.
Ранее сообщалось, что на избирательном участке в Большом Афанасьевском переулке в районе Арбат в Москве наблюдается большая очередь, около 400 человек. Мосгоризбирком объяснил возникновение очереди возле УИК №9 в центре столицы тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется штатно.
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"Никак. Я вообще не обладаю такой информацией. Это нужно в ЦИК вам обращаться ", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, как он может это прокомментировать.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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