https://ria.ru/20210917/peskov-1750502840.html

Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина

Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина - РИА Новости, 17.09.2021

Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина

Информация об устройстве быта президента России Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной и не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:40

общество

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377022_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_b348c4edd3304bf5d554f590dd7f703e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Информация об устройстве быта президента России Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной и не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, об этом не мог бы вам рассказать, это не публичная информация", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами.

https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков