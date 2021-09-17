https://ria.ru/20210917/peskov-1750502840.html
Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина
Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина - РИА Новости, 17.09.2021
Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина
Информация об устройстве быта президента России Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной и не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:40
общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Информация об устройстве быта президента России Владимира Путина и количестве его помощников не является публичной и не подлежит огласке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, об этом не мог бы вам рассказать, это не публичная информация", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов рассказать о бытовой жизни президента, сколько людей занимаются этими вопросами.
https://ria.ru/20210917/putin-1750498539.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков
12:39 17.09.2021 (обновлено: 12:40 17.09.2021)
Песков отказался рассказывать о бытовой стороне жизни Путина
Пресс-секретарь президента Песков: информация о быте Путина не подлежит огласке