12:33 17.09.2021 (обновлено: 12:36 17.09.2021)
Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business
Пресс-секретарь президента Песков: Россия продолжит работу по улучшению бизнес-климата
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всемирный банк (ВБ) накануне сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.
"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается и ее актуальность лишь растет со временем, поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе, что касается какого-то критерия измерения - будет выбран другой", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сейчас пока не может сказать, как какой-то рейтинг может быть выбран.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
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