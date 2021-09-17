https://ria.ru/20210917/peskov-1750501458.html

Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business

Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business - РИА Новости, 17.09.2021

Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business

Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:33

2021-09-17T12:33

2021-09-17T12:36

экономика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Всемирный банк (ВБ) накануне сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах."Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается и ее актуальность лишь растет со временем, поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе, что касается какого-то критерия измерения - будет выбран другой", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что сейчас пока не может сказать, как какой-то рейтинг может быть выбран.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750390055.html

https://ria.ru/20201224/biznes-klimat-1590656637.html

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, россия