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https://ria.ru/20210917/peskov-1750501458.html
Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business
Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business - РИА Новости, 17.09.2021
Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business
Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:33
2021-09-17T12:36
экономика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Всемирный банк (ВБ) накануне сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах."Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается и ее актуальность лишь растет со временем, поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе, что касается какого-то критерия измерения - будет выбран другой", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что сейчас пока не может сказать, как какой-то рейтинг может быть выбран.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
https://ria.ru/20210916/doklad-1750390055.html
https://ria.ru/20201224/biznes-klimat-1590656637.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:33 17.09.2021 (обновлено: 12:36 17.09.2021)
 
Песков прокомментировал прекращение публикации доклада Doing Business

Пресс-секретарь президента Песков: Россия продолжит работу по улучшению бизнес-климата

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задача по улучшению бизнес-климата в России не связана с существованием каких-либо рейтингов, актуальность этой цели растет и работа будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всемирный банк (ВБ) накануне сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 18:07
Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business
"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг - это измеритель. Задача как была, так и остается и ее актуальность лишь растет со временем, поэтому, конечно, эта работа будет продолжаться на постоянной основе, что касается какого-то критерия измерения - будет выбран другой", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сейчас пока не может сказать, как какой-то рейтинг может быть выбран.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 00:36
Исследование показало, как компании оценивают бизнес-климат в России
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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