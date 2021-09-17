https://ria.ru/20210917/penza-1750534805.html

В Пензе открыли памятную доску экс-руководителю области Льву Ермину

В Пензе открыли памятную доску экс-руководителю области Льву Ермину - РИА Новости, 17.09.2021

В Пензе открыли памятную доску экс-руководителю области Льву Ермину

Мемориальная доска Льву Ермину, который руководил Пензенской области в 1961-1979 годах, открыта в пятницу на здании гарнизонного Дома офицеров в Пензе, сообщил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

пензенская область

общество

пензенская область

пенза

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 17 сен - РИА Новости. Мемориальная доска Льву Ермину, который руководил Пензенской области в 1961-1979 годах, открыта в пятницу на здании гарнизонного Дома офицеров в Пензе, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко."Сегодня открываем мемориальную доску, посвященную памяти Ермина Льва Борисовича. Он возглавлял Пензенскую область с 1961 по 1979 годы", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.По словам врио губернатора, Пенза и область обязаны Ермину современным обликом, развитием агропромышленного комплекса и современной промышленности. Создание гарнизонного Дома офицеров в Пензе также связано с именем Ермина.В пресс-службе отметили, что за годы работы Ермина во главе региона было развернуто масштабное жилищное строительство, на качественно новый уровень выведена инженерная инфраструктура, создано Сурское водохранилище, построены здания аэро- и железнодорожного вокзалов, возведены железобетонные мосты. В Пензе установлены монумент воинской и трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной войны, обелиск Славы на набережной Суры, стела с именами героев-пензенцев."В эти годы открыты дом торговли, дом быта, универмаг, новый центральный рынок, "Золотой петушок", "Засека", гостиницы "Пенза" и "Ласточка", а также фирменные магазины союзных республик: "Азербайджан", "Узбекистан", "Латвия", "Белый аист". Для улучшения снабжения пензенцев продуктами питания введены в строй мясокомбинат, овощеводческий комбинат "Тепличный", хлебозавод в Арбеково, хладокомбинат. Построены корпуса областной детской клинической больницы, пензенских городских больниц №5 и скорой помощи, а также ряда центральных районных больниц", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ермин уделял большое внимание развитию спорта и культуры, в годы его руководства были сданы в эксплуатацию хоккейный стадион "Темп", дворец водного спорта, где была основана знаменитая пензенская школа прыжков в воду, реконструирован стадион "Труд", проведена капитальная реконструкция драматического театра, введено новое здание государственного цирка, построены дворцы культуры "Заря", "Маяк", кинотеатры "Современник", "Юность" и много других объектов культуры.

https://ria.ru/20210607/shkola-1736054523.html

https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, пенза, олег мельниченко