https://ria.ru/20210917/pandzhsher-1750605027.html

В Панджшере открыли дороги и восстановили связь, сообщили СМИ

В Панджшере открыли дороги и восстановили связь, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2021

В Панджшере открыли дороги и восстановили связь, сообщили СМИ

Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:37

2021-09-17T19:37

2021-09-17T19:37

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дороги, ведущие в афганскую провинцию Панджшер, вновь открыты, телекоммуникационные услуги возобновлены, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей и власти.По данным канала, дороги были закрыты в течение примерно 20 дней, на протяжении этого же времени не предоставлялись услуги связи. Электричество в регионе при этом по-прежнему не работает."Телекоммуникационные сети работают со вчерашнего дня. Серьезная проблема - отключение электричества, которая еще не решена", - сказал каналу местный журналист Мохаммад Васи Алмас.По словам некоторых жителей Панджшера, "90%" их земляков покинули свои дома и бежали в горы после начала столкновений боевиков "Талибана"* и сил сопротивления."Возник экономический кризис, люди претерпевают экономические трудности", - отметил местный житель.При этом сотрудник местной службы безопасности Мавлави Сана Сангин Фатих заверил СМИ, что ситуация в Панджшере нормальная. По его словам, информация об "отсутствии электричества и еды" в провинции не соответствует действительности, сотрудники службы защищают обычных граждан, в том числе женщин и детей.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210916/pomosch-1750333414.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд