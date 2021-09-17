https://ria.ru/20210917/pamfilova-1750497173.html

Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:13

2021-09-17T12:13

2021-09-17T12:13

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму.

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2021

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LIVE: Комментарии Памфиловой о ходе голосования на выборах в Госдуму LIVE: Комментарии Памфиловой о ходе голосования на выборах в Госдуму 2021-09-17T12:13 true PT1S

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, видео