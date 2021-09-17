https://ria.ru/20210917/pamfilova-1750497173.html
Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму
Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:13
2021-09-17T12:13
2021-09-17T12:13
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Комментарии Памфиловой о ходе голосования на выборах в Госдуму
LIVE: Комментарии Памфиловой о ходе голосования на выборах в Госдуму
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, видео
Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму.
2021-09-17T12:13
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PT1S
Председатель ЦИК — о голосовании на выборах в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова комментирует первый день голосования на выборах в Госдуму.