https://ria.ru/20210917/optovolokno-1750612145.html

Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно

Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно - РИА Новости, 17.09.2021

Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу принять меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного оптоволокна и... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:32

2021-09-17T20:32

2021-09-17T20:32

экономика

владимир путин

игорь шувалов

михаил мишустин

вэб.рф (вэб)

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу принять меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного оптоволокна и увеличение спроса на него, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять решения, направленные на увеличение спроса на оптическое волокно, производимое на территории Российской Федерации, и повышение его конкурентоспособности", - говорится в перечне.Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.Срок выполнения поручения - 1 декабря.

https://ria.ru/20210917/vyplata-1750535604.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, игорь шувалов, михаил мишустин, вэб.рф (вэб), россия