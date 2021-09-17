https://ria.ru/20210917/optovolokno-1750612145.html
Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно
Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно - РИА Новости, 17.09.2021
Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу принять меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного оптоволокна и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:32
2021-09-17T20:32
2021-09-17T20:32
экономика
владимир путин
игорь шувалов
михаил мишустин
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ВЭБу принять меры, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного оптоволокна и увеличение спроса на него, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" принять решения, направленные на увеличение спроса на оптическое волокно, производимое на территории Российской Федерации, и повышение его конкурентоспособности", - говорится в перечне.Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.Срок выполнения поручения - 1 декабря.
https://ria.ru/20210917/vyplata-1750535604.html
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экономика, владимир путин, игорь шувалов, михаил мишустин, вэб.рф (вэб), россия
Путин поручил принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно
Путин поручил правительству принять меры для увеличения спроса на российское оптоволокно