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Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском - РИА Новости, 17.09.2021

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском

Информация о случаях заражения детей полиомиелитом в Хабаровском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:03

2021-09-17T13:03

2021-09-17T13:25

общество

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Информация о случаях заражения детей полиомиелитом в Хабаровском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.В социальных сетях и средствах массовой информации Хабаровского края появилась информация о случаях заражения детей полиомиелитом."Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю официально заявляет о том, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Случаев заражения полиомиелитом на территории края зафиксировано не было", - говорится в сообщении.В настоящее время в крае проходит дополнительная иммунизация против полиомиелита детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно, ранее не привитых и не получивших профилактические прививки в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html

хабаровский край

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2021

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общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество