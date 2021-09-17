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Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском - РИА Новости, 17.09.2021
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском
Информация о случаях заражения детей полиомиелитом в Хабаровском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:03
2021-09-17T13:03
2021-09-17T13:25
общество
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Информация о случаях заражения детей полиомиелитом в Хабаровском крае не соответствует действительности, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.В социальных сетях и средствах массовой информации Хабаровского края появилась информация о случаях заражения детей полиомиелитом."Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю официально заявляет о том, что эта информация является фейковой и не соответствует действительности. Случаев заражения полиомиелитом на территории края зафиксировано не было", - говорится в сообщении.В настоящее время в крае проходит дополнительная иммунизация против полиомиелита детей в возрасте от 0 до 5 лет включительно, ранее не привитых и не получивших профилактические прививки в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html
хабаровский край
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общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
13:03 17.09.2021 (обновлено: 13:25 17.09.2021)
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке полиомиелита под Хабаровском
Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении детей полиомиелитом в Хабаровском крае