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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750547932.html
Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования
Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования
Имеющаяся практика показывает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) обладает высоким уровнем безопасности, в том числе устойчивостью к различным... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:28
2021-09-17T15:28
выборы в государственную думу
технологии
украина
сша
московская городская дума
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имеющаяся практика показывает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) обладает высоким уровнем безопасности, в том числе устойчивостью к различным атакам, заявил РИА Новости координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины."Если говорить о безопасности ДЭГ в целом, то практика его использования показывает очень высокий уровень безопасности. Если мы посмотрим на выборы в Мосгордуму, то там не было зафиксировано ни выходов системы из строя, ни вбросов. И главное, что во время предварительного использования технологии их главное опасение оказалось несостоятельным. Главное опасение было в том, что ДЭГ не обеспечивает анонимность голосования", - сказал Парфентьев.Он объяснил, что представляет собой DDOS-атака. "Как правило, они направлены на перегрузку сервера и выход из строя... Классическая DDOS-атака сводится к тому, что сервер получает огромное количество запросов, и в какой-то момент, если отсутствуют программно-технические средства защиты, то теоретически цель именно такая - перегруз и отключение сервера", - отметил собеседник.Он подчеркнул, что имеющаяся практика показывает качество системы в плане безопасности функционирования, а что система реализует те задачи, которые поставлены перед ней в части информационной безопасности, защиты от угроз и некачественного исполнения функции.
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технологии, украина, сша, московская городская дума, выборы в государственную думу, россия
15:28 17.09.2021
 
Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования

Эксперт Парфентьев: у дистанционного электронного голосования высокий уровень безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имеющаяся практика показывает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) обладает высоким уровнем безопасности, в том числе устойчивостью к различным атакам, заявил РИА Новости координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.
Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины.
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"Если говорить о безопасности ДЭГ в целом, то практика его использования показывает очень высокий уровень безопасности. Если мы посмотрим на выборы в Мосгордуму, то там не было зафиксировано ни выходов системы из строя, ни вбросов. И главное, что во время предварительного использования технологии их главное опасение оказалось несостоятельным. Главное опасение было в том, что ДЭГ не обеспечивает анонимность голосования", - сказал Парфентьев.
Он объяснил, что представляет собой DDOS-атака. "Как правило, они направлены на перегрузку сервера и выход из строя... Классическая DDOS-атака сводится к тому, что сервер получает огромное количество запросов, и в какой-то момент, если отсутствуют программно-технические средства защиты, то теоретически цель именно такая - перегруз и отключение сервера", - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что имеющаяся практика показывает качество системы в плане безопасности функционирования, а что система реализует те задачи, которые поставлены перед ней в части информационной безопасности, защиты от угроз и некачественного исполнения функции.
Выборы в Государственную думу — 2021
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