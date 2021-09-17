https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750547932.html

Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования

Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт оценил безопасность дистанционного голосования

Имеющаяся практика показывает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) обладает высоким уровнем безопасности, в том числе устойчивостью к различным... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:28

2021-09-17T15:28

2021-09-17T15:28

выборы в государственную думу

технологии

украина

сша

московская городская дума

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имеющаяся практика показывает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) обладает высоким уровнем безопасности, в том числе устойчивостью к различным атакам, заявил РИА Новости координатор Центра безопасного интернета в России Урван Парфентьев.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины."Если говорить о безопасности ДЭГ в целом, то практика его использования показывает очень высокий уровень безопасности. Если мы посмотрим на выборы в Мосгордуму, то там не было зафиксировано ни выходов системы из строя, ни вбросов. И главное, что во время предварительного использования технологии их главное опасение оказалось несостоятельным. Главное опасение было в том, что ДЭГ не обеспечивает анонимность голосования", - сказал Парфентьев.Он объяснил, что представляет собой DDOS-атака. "Как правило, они направлены на перегрузку сервера и выход из строя... Классическая DDOS-атака сводится к тому, что сервер получает огромное количество запросов, и в какой-то момент, если отсутствуют программно-технические средства защиты, то теоретически цель именно такая - перегруз и отключение сервера", - отметил собеседник.Он подчеркнул, что имеющаяся практика показывает качество системы в плане безопасности функционирования, а что система реализует те задачи, которые поставлены перед ней в части информационной безопасности, защиты от угроз и некачественного исполнения функции.

https://ria.ru/20210917/yavka-1750505551.html

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технологии, украина, сша, московская городская дума, выборы в государственную думу, россия