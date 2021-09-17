https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750504773.html

В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию

В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию

Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:45

2021-09-17T12:45

2021-09-17T13:01

выборы в государственную думу

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технологии

госдума рф

николай булаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Во всей системе электронного голосования самое дорогое удовольствие - это контур защиты, по которому внимание не только избирательной системы, есть и специальные службы, которые занимаются его сертификацией... И там проводится не только его оценка, там проводятся научные исследования, насколько это решение соответствует тому, чтобы считать контур защищенным абсолютно от какого-либо вмешательства, как изнутри, так и снаружи. Защиты стоят большую часть денег от того, что мы тратим на само электронное голосование. И мы считаем, что разработки России в этой части, они не имеют аналогов в мире", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходять региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210916/rozygrysh-1750316136.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, россия, технологии, госдума рф, николай булаев