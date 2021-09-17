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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750504773.html
В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию
В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию
Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:45
2021-09-17T13:01
выборы в государственную думу
цик рф
россия
технологии
госдума рф
николай булаев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Во всей системе электронного голосования самое дорогое удовольствие - это контур защиты, по которому внимание не только избирательной системы, есть и специальные службы, которые занимаются его сертификацией... И там проводится не только его оценка, там проводятся научные исследования, насколько это решение соответствует тому, чтобы считать контур защищенным абсолютно от какого-либо вмешательства, как изнутри, так и снаружи. Защиты стоят большую часть денег от того, что мы тратим на само электронное голосование. И мы считаем, что разработки России в этой части, они не имеют аналогов в мире", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходять региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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цик рф, россия, технологии, госдума рф, николай булаев
12:45 17.09.2021 (обновлено: 13:01 17.09.2021)
 
В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию

Булаев: разработки России по онлайн-голосованию не имеют аналогов в мире

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Во всей системе электронного голосования самое дорогое удовольствие - это контур защиты, по которому внимание не только избирательной системы, есть и специальные службы, которые занимаются его сертификацией... И там проводится не только его оценка, там проводятся научные исследования, насколько это решение соответствует тому, чтобы считать контур защищенным абсолютно от какого-либо вмешательства, как изнутри, так и снаружи. Защиты стоят большую часть денег от того, что мы тратим на само электронное голосование. И мы считаем, что разработки России в этой части, они не имеют аналогов в мире", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".
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Вчера, 13:03Выборы в Государственную думу
Участникам онлайн-голосования в Москве рассказали о розыгрыше призов
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходять региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуЦИК РФРоссияТехнологииГосдума РФНиколай Булаев
 
 
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