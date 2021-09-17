12:45 17.09.2021 (обновлено: 13:01 17.09.2021)
В ЦИК похвастались разработками России по электронному голосованию
Булаев: разработки России по онлайн-голосованию не имеют аналогов в мире
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Разработки России по электронному голосованию не имеют аналогов в мире, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Во всей системе электронного голосования самое дорогое удовольствие - это контур защиты, по которому внимание не только избирательной системы, есть и специальные службы, которые занимаются его сертификацией... И там проводится не только его оценка, там проводятся научные исследования, насколько это решение соответствует тому, чтобы считать контур защищенным абсолютно от какого-либо вмешательства, как изнутри, так и снаружи. Защиты стоят большую часть денег от того, что мы тратим на само электронное голосование. И мы считаем, что разработки России в этой части, они не имеют аналогов в мире", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними проходять региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.