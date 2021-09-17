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В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00 - РИА Новости, 17.09.2021
В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
В Омской области на 15.00 местного времени (12.00 мск) проголосовали 8,5% избирателей, сообщает облизбирком. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:53
2021-09-17T13:53
2021-09-17T13:53
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политика
омская область
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ОМСК, 17 сен – РИА Новости. В Омской области на 15.00 местного времени (12.00 мск) проголосовали 8,5% избирателей, сообщает облизбирком."Всего сегодня бюллетени получили более 120 тысяч избирателей. Явка составила 8,5%. В городе традиционно явка несколько ниже – 6, 96%, в районах Омской области – 10,77%", - сообщили в пресс-службе областного избиркома.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области, кроме депутатов Государственной думы и областного парламента, в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных.
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политика, омская область, госдума рф
В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00 местного времени