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Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9

Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9 - РИА Новости, 17.09.2021

Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9

Скопление избирателей на УИК №9 в центре Москвы связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:32

2021-09-17T11:32

2021-09-17T13:33

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Скопление избирателей на УИК №9 в центре Москвы связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале Московской городской избирательной комиссии."На УИК №9 по адресу Большой Афанасьевский, 27, стр. 1 наблюдается очередь из голосующих. Это связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие. При этом голосование в помещении УИК осуществляется в штатном режиме. Количество избирателей не препятствует процессам голосования и наблюдения", — говорится в сообщении.Также в Мосгоризбиркоме отметили, что большое количество избирателей, особенно в начале дня, нарушением избирательного законодательства не является.Позже в Мосгоризбиркоме добавили, что также на данном участке голосуют сотрудники организаций, расположенных рядом. Кроме того, учитывая ситуацию с распространением COVID-19, на участке может находиться ограниченное число людей."Также следует отметить, что включение граждан в список избирателей по месту нахождения предусмотрено законодательством РФ. Обязанность избирательных комиссий – обеспечить каждому возможность проголосовать", - отметили в комиссии.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, москва, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком