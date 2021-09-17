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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/ochered-1750486964.html
Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9
Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9 - РИА Новости, 17.09.2021
Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9
Скопление избирателей на УИК №9 в центре Москвы связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:32
2021-09-17T13:33
выборы в государственную думу
политика
москва
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Скопление избирателей на УИК №9 в центре Москвы связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале Московской городской избирательной комиссии."На УИК №9 по адресу Большой Афанасьевский, 27, стр. 1 наблюдается очередь из голосующих. Это связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие. При этом голосование в помещении УИК осуществляется в штатном режиме. Количество избирателей не препятствует процессам голосования и наблюдения", — говорится в сообщении.Также в Мосгоризбиркоме отметили, что большое количество избирателей, особенно в начале дня, нарушением избирательного законодательства не является.Позже в Мосгоризбиркоме добавили, что также на данном участке голосуют сотрудники организаций, расположенных рядом. Кроме того, учитывая ситуацию с распространением COVID-19, на участке может находиться ограниченное число людей."Также следует отметить, что включение граждан в список избирателей по месту нахождения предусмотрено законодательством РФ. Обязанность избирательных комиссий – обеспечить каждому возможность проголосовать", - отметили в комиссии.
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политика, москва, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
11:32 17.09.2021 (обновлено: 13:33 17.09.2021)
 
Мосгоризбирком объяснил очередь возле УИК №9

Мосгоризбирком: очередь возле УИК №9 связана с тем, что пришли голосовать военнослужащие

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Скопление избирателей на УИК №9 в центре Москвы связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие, голосование в помещении осуществляется штатно, сообщается в Telegram-канале Московской городской избирательной комиссии.
"На УИК №9 по адресу Большой Афанасьевский, 27, стр. 1 наблюдается очередь из голосующих. Это связано с тем, что после ночной смены пришли голосовать военнослужащие. При этом голосование в помещении УИК осуществляется в штатном режиме. Количество избирателей не препятствует процессам голосования и наблюдения", — говорится в сообщении.
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Также в Мосгоризбиркоме отметили, что большое количество избирателей, особенно в начале дня, нарушением избирательного законодательства не является.
Позже в Мосгоризбиркоме добавили, что также на данном участке голосуют сотрудники организаций, расположенных рядом. Кроме того, учитывая ситуацию с распространением COVID-19, на участке может находиться ограниченное число людей.
"Также следует отметить, что включение граждан в список избирателей по месту нахождения предусмотрено законодательством РФ. Обязанность избирательных комиссий – обеспечить каждому возможность проголосовать", - отметили в комиссии.
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Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваМосковская городская избирательная комиссияМосгоризбирком
 
 
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