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Коллективы более 60 подмосковных отелей прошли обучение по экскурсоведению
Коллективы более 60 подмосковных отелей прошли обучение по экскурсоведению - РИА Новости, 17.09.2021
Коллективы более 60 подмосковных отелей прошли обучение по экскурсоведению
Более 60 коллективов отелей Подмосковья получили сертификаты по экскурсоведению, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:14
2021-09-17T11:14
2021-09-17T12:52
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Более 60 коллективов отелей Подмосковья получили сертификаты по экскурсоведению, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.В сентябре 2021 года состоялся совместный проект Комитета по туризму Московской области и Научно-методического центра Министерства культуры Московской области. В рамках этого проекта сотрудники подмосковных гостиниц и отелей прошли обучение по специально разработанной программе."В программу вошли все необходимые знания о том, какие есть достопримечательности, места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом. Персонал отелей сможет подробно рассказать гостям, куда пойти, что посмотреть, на какие экскурсии обратить внимание", - говорится в сообщении.От сотрудников коллективных средств размещения была подана 61 заявка и более 180 заявок от сотрудников администраций муниципалитетов и туристско-информационных центров.
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московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости
. Более 60 коллективов отелей Подмосковья
получили сертификаты по экскурсоведению, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
В сентябре 2021 года состоялся совместный проект Комитета по туризму Московской области и Научно-методического центра Министерства культуры Московской области. В рамках этого проекта сотрудники подмосковных гостиниц и отелей прошли обучение по специально разработанной программе.
"В программу вошли все необходимые знания о том, какие есть достопримечательности, места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом. Персонал отелей сможет подробно рассказать гостям, куда пойти, что посмотреть, на какие экскурсии обратить внимание", - говорится в сообщении.
От сотрудников коллективных средств размещения была подана 61 заявка и более 180 заявок от сотрудников администраций муниципалитетов и туристско-информационных центров.