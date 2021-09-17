https://ria.ru/20210917/niderlandy-1750525883.html

В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины

В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины - РИА Новости, 17.09.2021

В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины

Два человека погибли в результате нападения с ножом в городе Алмело в нидерландской провинции Оверэйсел, говорится в сообщении местной полиции. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:50

2021-09-17T13:50

2021-09-17T15:13

в мире

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_d4cc21478d4b2575cd4048a2ed0fd604.jpg

ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате нападения с ножом в городе Алмело в нидерландской провинции Оверэйсел, говорится в сообщении местной полиции."Два человека погибли при нападении на Стейнстраат (в Алмело)... Еще два человека пострадали, один из них - нападавший", - говорится в сообщении полиции.Правоохранители добавили, что речь идет об атаке с ножом. Полиция вынуждена была открыть огонь. Нападавший задержан."Мы настоятельно просим всех держаться подальше от места ЧП, чтобы мы могли выполнять свою работу", - призвала голландская полиция в Facebook.По данным местных СМИ, в зоне нападения был замечен обнаженный по пояс мужчина, который вышел на балкон с арбалетом. Его задержали.Как связаны эти инциденты и кем являются жертвы, остается неясным. Ведется расследование.

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нидерланды