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В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины - РИА Новости, 17.09.2021
В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины
Два человека погибли в результате нападения с ножом в городе Алмело в нидерландской провинции Оверэйсел, говорится в сообщении местной полиции. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:50
2021-09-17T15:13
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате нападения с ножом в городе Алмело в нидерландской провинции Оверэйсел, говорится в сообщении местной полиции."Два человека погибли при нападении на Стейнстраат (в Алмело)... Еще два человека пострадали, один из них - нападавший", - говорится в сообщении полиции.Правоохранители добавили, что речь идет об атаке с ножом. Полиция вынуждена была открыть огонь. Нападавший задержан."Мы настоятельно просим всех держаться подальше от места ЧП, чтобы мы могли выполнять свою работу", - призвала голландская полиция в Facebook.По данным местных СМИ, в зоне нападения был замечен обнаженный по пояс мужчина, который вышел на балкон с арбалетом. Его задержали.Как связаны эти инциденты и кем являются жертвы, остается неясным. Ведется расследование.
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в мире, нидерланды
13:50 17.09.2021 (обновлено: 15:13 17.09.2021)
 
В Нидерландах два человека погибли при нападении вооруженного мужчины

В Нидерландах два человека погибли при нападении мужчины с арбалетом

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Politie Nederland
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ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате нападения с ножом в городе Алмело в нидерландской провинции Оверэйсел, говорится в сообщении местной полиции.
"Два человека погибли при нападении на Стейнстраат (в Алмело)... Еще два человека пострадали, один из них - нападавший", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители добавили, что речь идет об атаке с ножом. Полиция вынуждена была открыть огонь. Нападавший задержан.
"Мы настоятельно просим всех держаться подальше от места ЧП, чтобы мы могли выполнять свою работу", - призвала голландская полиция в Facebook.
По данным местных СМИ, в зоне нападения был замечен обнаженный по пояс мужчина, который вышел на балкон с арбалетом. Его задержали.
Как связаны эти инциденты и кем являются жертвы, остается неясным. Ведется расследование.
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