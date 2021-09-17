https://ria.ru/20210917/narusheniya-1750612786.html

Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком

Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком - РИА Новости, 17.09.2021

Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком

Первый день голосования в Москве прошёл без существенных нарушений, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:37

2021-09-17T20:37

2021-09-17T20:37

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

нарушения

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый день голосования в Москве прошёл без существенных нарушений, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Он отметил, что в 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно."Первый день прошёл без существенных нарушений", - сообщил Реут.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/urna-1750611006.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, нарушения, россия, дмитрий реут