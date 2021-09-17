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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/narusheniya-1750612786.html
Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком
Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком - РИА Новости, 17.09.2021
Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком
Первый день голосования в Москве прошёл без существенных нарушений, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:37
2021-09-17T20:37
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
мосгоризбирком
нарушения
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый день голосования в Москве прошёл без существенных нарушений, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Он отметил, что в 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно."Первый день прошёл без существенных нарушений", - сообщил Реут.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, нарушения, россия, дмитрий реут
20:37 17.09.2021
 
Первый день голосования прошёл без крупных нарушений, заявил Мосгоризбирком

Мосгоризбирком: первый день голосования в столице прошёл без существенных нарушений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый день голосования в Москве прошёл без существенных нарушений, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Он отметил, что в 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно.
"Первый день прошёл без существенных нарушений", - сообщил Реут.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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